Трамп готує масштабний план щодо збільшення експорту газу та видобутку нафти, - Reuters

Перехідна команда Дональда Трампа готує широкомасштабний енергетичний пакет заходів, який буде представлений упродовж кількох днів після його вступу на посаду. Пакет буде включати схвалення дозволів на експорт для нових проектів з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) та збільшення обсягів буріння нафтових свердловин біля узбережжя США та на федеральних землях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Контрольний список з питань енергетики значною мірою відображає обіцянки, дані Трампом у ході передвиборчої кампанії, проте план оприлюднити список вже з першого дня гарантує, що видобуток нафти і газу стане поряд з імміграцією одним із стовпів раннього порядку денного Трампа.

Джерела повідомили, що республіканець Трамп також планує скасувати деякі ключові кліматичні закони та постанови свого попередника-демократа Джо Байдена, такі як податкові пільги для електромобілів та нові стандарти для чистих електростанцій, спрямовані на поступову відмову від вугілля та природного газу.

Першочерговим завданням стане скасування паузи президента Байдена в рік виборів щодо нових дозволів на експорт СПГ і швидке затвердження дозволів, що перебувають на розгляді, повідомили джерела. Трамп також намагатиметься прискорити видачу дозволів на буріння на федеральних землях та швидко відновити п'ятирічні плани буріння біля узбережжя США, щоб включити більше продажів оренди, повідомили джерела.

Як символічний жест Трамп спробує схвалити трубопровід Keystone, питання, яке було екологічною точкою суперечок і яке було зупинено після того, як Байден скасував ключовий дозвіл у свій перший день на посаді. Але будь-якій компанії, яка хоче побудувати багатомільярдний проект із транспортування канадської сирої нафти в США, доведеться починати з нуля, оскільки такі речі, як сервітути, були повернуті землевласникам.

"Американський народ може розраховувати на те, що президент Трамп з першого дня скористається своєю виконавчою владою, щоб виконати обіцянки, які він дав їм у ході передвиборчої кампанії", - сказала у своїй заяві прес-секретарка Трампа з питань переходу Каролін Лівітт.

Багато елементів плану вимагатимуть часу для проходження через Конгрес чи регулюючу систему країни. Трамп пообіцяв оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики у свій перший день на посаді, що може дозволити обійти ці бар'єри, щоб запровадити деякі зміни за прискореним графіком.

Плани щодо СПГ

Байден заморозив нові дозволи на експорт СПГ у січні, щоб вивчити вплив на довкілля, у передвиборному русі, спрямованому на отримання вигод від зелених виборчих блоків партії. Без дозволів на експорт, забудовники не можуть продовжувати багаторічні плани будівництва нових проектів. Серед відкладених проектів – CP2 Venture Global, Commonwealth LNG та Energy Transfer, Комплекс Лейк-Чарльз, всі вони знаходяться у Луїзіані.

Сполучені Штати є найбільшим у світі виробником природного газу і в 2022 році стали найбільшим експортером СПГ, оскільки Європа сподівалася, що Америка допоможе їй позбутися величезних поставок енергоносіїв із Росії після вторгнення в Україну.

Адміністрація Байдена обіцяла опублікувати екологічне дослідження до того, як Трамп вступить до Білого дому 20 січня, але воно не вплине на нову адміністрацію, повідомили джерела.

"Питання ЗПГ відкладене, і воно планує зайняти жорстку позицію з цього питання", - повідомило одне з джерел.

За даними федеральних записів, існує п'ять проектів з експорту СПГ із США, які були схвалені Федеральною комісією з регулювання енергетики, але все ще очікують на схвалення Міністерства енергетики.

Пауза Байдена також зупинила необхідні екологічні експертизи, частина яких все ще може знадобитися для того, щоб п'ять очікуваних дозволів Міністерства енергетики витримали юридичну перевірку.

Можливості буріння на морських та федеральних землях

Трамп прагнутиме прискорити буріння біля узбережжя США та на федеральних землях.

За даними федеральних органів, середній час отримання дозволу на буріння на федеральних та індіанських землях становило 258 днів за перші три роки правління Байдена, тоді як за чотири роки президентства Трампа воно становило 172 дні.

За словами джерел, очікується, що Трамп прискорить видачу дозволів, частіше проводитиме продажі та пропонуватиме землі, які з більшою ймовірністю будуть придатні для видобутку нафти.

За даними федеральних записів, незважаючи на затримку у видачі дозволів, Міністерство внутрішніх справ Байдена в середньому схвалило більше дозволів на буріння свердловин на суші, ніж перша адміністрація Трампа.

За даними федеральної влади, видобуток нафти на федеральних землях і водах досяг рекордного рівня в 2023 році, а видобуток газу - найвищого рівня з 2016 року.

Буріння на федеральних землях та водах забезпечує близько чверті видобутку нафти у США та 12% видобутку газу.