Катар пригрозил Европе прекращением поставок сжиженного газа. FT узнало детали

"Если дело дойдет до того, что я потеряю 5% своего дохода, отправившись в Европу, я туда не поеду. Я не блефую. 5% генерируемого дохода QatarEnergy означает 5% генерируемого дохода государства Катар. Это народные деньги, поэтому я не могу потерять такие деньги - да и никто не согласится их потерять", - заявил он.

Кааби, считает, что что ЕС должен тщательно пересмотреть директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости.

Он также заявил, что его страна Персидского залива не испытывает беспокойства по поводу обещания избранного президента США Дональда Трампа снять ограничение на экспорт сжиженного природного газа.

Что это за директива ЕС

Утвержденная в этом году Директива о должной заботе о корпоративной устойчивости требует от крупных компаний, работающих в Европейском союзе, проверять, не используют ли их цепочки поставок принудительный труд и не наносят ли они ущерб окружающей среде, и принимать меры в этом случае. Наказания включают штрафы в размере до 5% от мирового оборота.

Катар, входящий в число крупнейших мировых экспортеров СПГ, стремится играть более значительную роль в Азии и Европе, поскольку конкуренция со стороны главного поставщика, которым является США, усиливается. Он планирует расширить свои мощности по сжижению газа до 142 млн тонн в год к 2027 году с 77 млн тонн.