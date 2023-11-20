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Катар готовий посприяти звільненню українських цивільних заручників з РФ, - Лубінець

Понеділок 20 листопада 2023 04:44
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Катар готовий посприяти звільненню українських цивільних заручників з РФ, - Лубінець Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Катар заявив про готовність долучитися у якості посередника в процесі повернення українських цивільних заручників, які були незаконно депортовані до Росії або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна.

"Катар готовий брати участь у поверненні не лише українських дітей, а й цивільних заручників. Про це я вже можу сказати. У нас відбувалися неодноразові спілкування", - сказав омбудсмен.

Він додав, що особи, що перебувають на ТОТ чи в Росії, або ж їхні родичі мають подати відповідне звернення до Офісу омбудсмена.

Депортація українських дітей

Зазначимо, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У червні перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

А вчора депортований росіянами 17-річний українець Богдан Єрмохін був повернутий в Україну. Його депортували з Маріуполя в РФ і там вручили повістку - він мав поповнити ряди армії РФ і воювати за окупантів, які зруйнували його рідне місто. Президент України Володимир Зеленський подякував Катару у допомозі звільнення хлопця.

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Дмитро Лубінець
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