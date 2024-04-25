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Катар допоміг повернути в Україну чотири групи дітей, невдовзі буде п'ята, - Лубінець

Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ( facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація заявила представникам Катару про готовність повернути до України ще одну групу дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі національного телемарафону.

"Катар проінформував, що за інформацією, яку вони отримали від РФ, росіяни погодилися віддати наступну групу українських дітей. За посередництва Катару ми вже повернули чотири групи дітей", - розповів Лубінець.

Водночас він зауважив, що очікує на те, що невдовзі за посередництва Катару повернеться п'ята група дітей.

"Сподіваюся, що невдовзі буде п'ята група. Але кількість я не буду називати", - сказав омбудсмен.

Депортація українських дітей

Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення в Україну на постійній основі депортує українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів РФ.

Саме через це Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.

Вчора росіяни поширили інформацію про нібито прямі перемовини з Україною щодо обміну дітьми. За словами росіян, нібито було досягнуто домовленості, що 29 дітей переїдуть в Україну, 19 - до Росії.

Однак пізніше Дмитро Лубінець спростував цю інформацію. Він заперечив переговори з РФ, додав, що Україна повертає дітей з депортації за сприяння партнерів, зокрема Катару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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