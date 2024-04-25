Катар помог вернуть в Украину четыре группы детей, вскоре будет пятая, - Лубинец

«Катар проинформировал, что по информации, которую они получили от РФ, россияне согласились отдать следующую группу украинских детей. При посредничестве Катара мы уже вернули четыре группы детей", - рассказал Лубинец.

В то же время он отметил, что ожидает, что вскоре при посредничестве Катара вернется пятая группа детей.

«Надеюсь, что вскоре будет пятая группа. Но количество я не буду называть", - сказал омбудсмен.

Депортация украинских детей

Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения в Украину на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ.

Именно поэтому Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Вчера россияне распространили информацию о якобы прямых переговорах с Украиной по обмену детьми. По словам россиян, якобы была достигнута договоренность, что 29 детей переедут в Украину, 19 - в Россию.

Однако позже Дмитрий Лубинец опроверг эту информацию. Он возразил переговоры с РФ, добавил, что Украина возвращает детей из депортации при содействии партнеров, в частности Катара.

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