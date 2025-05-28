Каталог продуктів для ЗСУ змінять? Що можуть додати в меню військових

Чому каталог харчових продуктів хочуть змінити

Українцям розповіли, що команда закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) презентувала пропозиції щодо оновлення номенклатури каталогу продуктів харчування для ЗСУ:

оборонному відомству;

командуванню Сил логістики;

командуванню Медичних сил.

Наголошується, що мета такої ініціативи:

оптимізувати асортимент (зберігаючи його різноманітність);

запобігти розмиванню загальної вартості комплекту харчування.

За словами директора Департаменту політики закупівель МОУ Гліба Канєвського, оновлення каталогу - це логічне продовження системної роботи ДОТ із впровадження ефективної, прозорої та економічно обґрунтованої моделі закупівель для війська.

Окремо триває аналіз описів до товарів: вони повинні відповідати чинним державним стандартам, але також відображати реальну товарну пропозицію на ринку.

"Далі - робота з ринком, аналіз пропозицій та остаточне формування складу оновленого каталогу", - зауважили у Міноборони.

Як оновлення каталогу допоможе зекономити

Канєвський розповів, що впродовж минулого року завдяки вищезазначеним підходам ДОТ на продовольчому забезпеченні вдалося зекономити приблизно 6 млрд гривень (із передбачених на це понад 29 млрд гривень).

"Наш пріоритет - забезпечити військових якісним, збалансованим раціоном, водночас підвищуючи ефективність використання бюджетних коштів", - наголосив експерт.

Уточнюється, що перегляд каталогу ґрунтується на даних, отриманих під час цифровізації процесу обліку споживання харчових продуктів, адже це дозволило ухвалювати рішення, зважаючи на реальні статистичні показники.

Директорка програми харчування ДОТ Галина Літош нагадала, що цьогоріч каталог містить 360 артикулів, частина з яких "фактично не використовується".

"Це створює ризики цінових маніпуляцій і ускладнює формування економічно обґрунтованої вартості комплекту в цілому. Ми вже проходили етапи оновлення каталогу, тож нинішні зміни - логічне продовження цієї роботи", - пояснила фахівець.

За її словами, кількість позицій у каталозі планують скоригувати "до приблизно 340".

Що саме може змінитись у меню та раціоні військових

У зв'язку з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців, з каталогу пропонується вилучити ті позиції, які фактично не замовляються - через складнощі:

з транспортуванням;

зі зберіганням;

зі споживанням.

"Йдеться, зокрема, про окремі м'ясні, молочні, овочеві та фруктові позиції", - уточнили в Міноборони.

Так, наприклад, планується замінити:

малину на лохину;

охолоджену свинину та деякі рибні позиції - на заморожені (частково) тощо.

"Як показує практика, через більш тривалий термін споживання військові, за наявності альтернативи, переважно обирають м'ясні та рибні позиції у замороженому вигляді, а не охолодженому", - пояснила Літош.

Тим часом ягоди (зокрема малина) потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тому нерідко "прибувають вже неналежної якості".

"Щодо риби - додатково планується розширити асортимент саме українських виробників", - зауважила директор програми харчування ДОТ.

Вона уточнила, що до каталогу можуть додати, зокрема:

калібровані рибні стейки;

чищену заморожену рибу локальних виробництв;

патрану заморожену рибу локальних виробництв.

"Інші позиції, що пропонуються до вилучення, мають у каталозі схожі за характеристиками аналоги, тож ці зміни не позначаться на загальній різноманітності асортименту", - уточнила Літош.

Повідомляється також, що є запит на додавання до каталогу нових позицій, які наразі не передбачені, але мають попит серед особового складу. Серед них: