Військовим стане простіше скаржитися на неякісні продукти харчування: що змінилося
Державний оператор тилу Міністерства оборони України запровадив новий функціонал у системі DOT-Chain, який дозволяє військовим частинам подавати рекламації щодо якості продуктів харчування в електронному вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві зазначають, що нововведення має значно скоротити час на обробку скарг, а також покращити забезпечення Збройних сил якісними продуктами.
Раніше процес подання рекламацій був повністю паперовим і займав багато часу. Завдяки новій функції система автоматично підтягує інформацію із замовлення, що дозволяє військовим частинам лише додати дані про неякісний товар. Електронний документ формується у 2–3 рази швидше, ніж це було раніше.
Крім того, новий підхід підвищує прозорість процесу. Структурована інформація у системі дозволяє оперативно виявляти зловживання з боку постачальників та ефективніше реагувати на проблеми.
DOT-Chain продовжує вдосконалюватися. У 2025 році планується додати можливість подання електронних рекламацій щодо повноти та термінів постачання.
Скандал із постачанням продуктів ЗСУ
Раніше РБК-Україна писало про кілька випадків постачання продукції неналежної якості до Збройних сил України. У таких ситуаціях відповідальність зазвичай несе постачальник, якого можуть очікувати відповідні санкції.
Так, у жовтні стався резонансний інцидент із неякісними консервами для військових. Після цього Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.
Пізніше стало відомо, що в Україні запроваджено нові стандарти якості для м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним силам. Це сталося після перевірок, що виявили випадки постачання курятини з надмірною вологістю.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков затвердив суворіші вимоги до рівня вологи у м’ясі птиці, кількості глазурі на рибі та складу молочних продуктів. Відтепер молочна продукція для ЗСУ має виготовлятися виключно з коров’ячого або овечого молока.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.