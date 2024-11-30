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Військовим стане простіше скаржитися на неякісні продукти харчування: що змінилося

Україна, Київ, Субота 30 листопада 2024 02:55
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Військовим стане простіше скаржитися на неякісні продукти харчування: що змінилося Фото: Харчування військових в Україні (ООТЦК)
Автор: Тетяна Веремєєва

Державний оператор тилу Міністерства оборони України запровадив новий функціонал у системі DOT-Chain, який дозволяє військовим частинам подавати рекламації щодо якості продуктів харчування в електронному вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що нововведення має значно скоротити час на обробку скарг, а також покращити забезпечення Збройних сил якісними продуктами.

Раніше процес подання рекламацій був повністю паперовим і займав багато часу. Завдяки новій функції система автоматично підтягує інформацію із замовлення, що дозволяє військовим частинам лише додати дані про неякісний товар. Електронний документ формується у 2–3 рази швидше, ніж це було раніше.

Крім того, новий підхід підвищує прозорість процесу. Структурована інформація у системі дозволяє оперативно виявляти зловживання з боку постачальників та ефективніше реагувати на проблеми.

DOT-Chain продовжує вдосконалюватися. У 2025 році планується додати можливість подання електронних рекламацій щодо повноти та термінів постачання.

Скандал із постачанням продуктів ЗСУ

Раніше РБК-Україна писало про кілька випадків постачання продукції неналежної якості до Збройних сил України. У таких ситуаціях відповідальність зазвичай несе постачальник, якого можуть очікувати відповідні санкції.

Так, у жовтні стався резонансний інцидент із неякісними консервами для військових. Після цього Державний оператор тилу (ДОТ) ініціював службову перевірку.

Пізніше стало відомо, що в Україні запроваджено нові стандарти якості для м’яса птиці, риби та молочної продукції, які постачаються Збройним силам. Це сталося після перевірок, що виявили випадки постачання курятини з надмірною вологістю.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков затвердив суворіші вимоги до рівня вологи у м’ясі птиці, кількості глазурі на рибі та складу молочних продуктів. Відтепер молочна продукція для ЗСУ має виготовлятися виключно з коров’ячого або овечого молока.

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