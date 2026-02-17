Каспаров запропонував створити на Заході "російський Тайвань"

"Відтік мізків" як стратегія

Каспаров пропонує Європі організувати російських громадян, які виступають проти російського диктатора Володимира Путіна, щоб створювати альтернативну Росію за кордоном.

На його думку, це один із найбільш перспективних напрямків роботи для Заходу, особливо якщо війна затягується.

За словами Каспарова, наразі у Легіоні "Свобода Росії" воюють лише кілька сотень людей, що є "краплею в морі". Він наголошує, що важливо залучати тих, хто зараз у Росії і працює на путінську систему, але міг би виїхати.

Каспаров підкреслює, що ефективним способом підриву можливостей Кремля вести війну є brain drain - "відтік мізків".

"У Путіна вистачає солдатів, щоб поки що кидати їх на лінію фронту, але інженерів, комп'ютерників, фінансистів може не вистачити. Ми говоримо про кілька сотень тисяч людей", - розповів він.

Створення "російського Тайваню"

Опозиціонер пропонує створювати для цих людей організаційні форми на основі Берлінської декларації та будувати "іншу Росію" під біло-синьо-білим прапором - символом російського протесту проти вторгнення РФ в Україну.

Він переконаний, що це може реально підірвати здатність путінського режиму вести війну, хоча визнає ризики використання ініціативи ФСБ для провокацій.

На запитання, чи ці люди повинні фізично переїхати до Європи, Каспаров відповів ствердно.

"Так, вони повинні виїхати. Так, багато з них виїхали тоді, у 2022 році. Більше мільйона людей, а деякі вважають, навіть до трьох мільйонів, виїхали і змушені були повернутися, тому що паспорт закінчився. Путін відразу сказав: щоб зробити паспорт - тільки в Росію назад повертайтесь. Тобто насправді Путін зрозумів, що не можна їх відпускати. Захід нічого не зробив", - сказав політик.

Каспаров підкреслив значущість цього потенціалу для послаблення путінського режиму.

"Дайте можливість їм виїхати. Просто, це той потенціал, який Путін нічим не може замінити. Ніякі там індуси, яких він привезе, або китайці, вони зробити це не можуть", - зазначив опозиціонер.

Він додав, що багато з цих людей ставляться до війни негативно, а їхній виїзд дозволить використовувати їхній інтелектуальний потенціал проти агресії Кремля.

"Вивезіть людей, дайте можливість. Ось тут платформа (в ПАРЄ, – ред.) може зіграти певну роль. Тому що ми повинні почати формувати "російський Тайвань". Більш того, це важливо для майбутнього", - наголосив Каспаров.

Він також зазначив, що підготовка таких кадрів допоможе створити Росію, яка буде в нормальних відносинах з Україною та Європою.

