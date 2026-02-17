Каспаров предложил создать на Западе "русский Тайвань"

"Отток мозгов" как стратегия

Каспаров предлагает Европе организовать российских граждан, выступающих против российского диктатора Владимира Путина, чтобы создавать альтернативную Россию за рубежом.

По его мнению, это одно из самых перспективных направлений работы для Запада, особенно если война затягивается.

По словам Каспарова, сейчас в Легионе "Свобода России" воюют лишь несколько сотен человек, что является "каплей в море". Он отмечает, что важно привлекать тех, кто сейчас в России и работает на путинскую систему, но мог бы уехать.

Каспаров подчеркивает, что эффективным способом подрыва возможностей Кремля вести войну является brain drain - "отток мозгов".

"У Путина хватает солдат, чтобы пока что бросать их на линию фронта, но инженеров, компьютерщиков, финансистов может не хватить. Мы говорим о нескольких сотнях тысяч людей", - рассказал он.

Создание "русского Тайваня"

Оппозиционер предлагает создавать для этих людей организационные формы на основе Берлинской декларации и строить "другую Россию" под бело-сине-белым флагом - символом российского протеста против вторжения РФ в Украину.

Он убежден, что это может реально подорвать способность путинского режима вести войну, хотя признает риски использования инициативы ФСБ для провокаций.

На вопрос, должны ли эти люди физически переехать в Европу, Каспаров ответил утвердительно.

"Да, они должны уехать. Да, многие из них выехали тогда, в 2022 году. Более миллиона человек, а некоторые считают, даже до трех миллионов, выехали и вынуждены были вернуться, потому что паспорт закончился. Путин сразу сказал: чтобы сделать паспорт - только в Россию обратно возвращайтесь. То есть на самом деле Путин понял, что нельзя их отпускать. Запад ничего не сделал", - сказал политик.

Каспаров подчеркнул значимость этого потенциала для ослабления путинского режима.

"Дайте возможность им уехать. Просто, это тот потенциал, который Путин ничем не может заменить. Никакие там индусы, которых он привезет, или китайцы, они сделать это не могут", - отметил оппозиционер.

Он добавил, что многие из этих людей относятся к войне негативно, а их выезд позволит использовать их интеллектуальный потенциал против агрессии Кремля.

"Вывезите людей, дайте возможность. Вот здесь платформа (в ПАСЕ, - ред.) может сыграть определенную роль. Потому что мы должны начать формировать "русский Тайвань". Более того, это важно для будущего", - подчеркнул Каспаров.

Он также отметил, что подготовка таких кадров поможет создать Россию, которая будет в нормальных отношениях с Украиной и Европой.