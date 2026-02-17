Каспаров розповів, чи закінчиться війна, поки Путін залишається при владі
Для російського диктатора Володимира Путіна важливо ліквідувати українську державність, тому він не збирається завершувати війну.
Про це один з лідерів російської опозиції Гаррі Каспаров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Причина війни поки що чітко не визначена. Поки не вимовлена ключова фраза, що визначає причину війни, як бажання Путіна ліквідувати українську державність і відновити російсько-радянський імперський вплив на Східну Європу, все інше – це просто розмови для бідних", - заявив Каспаров.
За його словами, певний компроміс у завершенні війни означатиме, що Путін просто перегрупується і піде далі, тому що війна для російського диктатора не закінчується навіть в Україні.
"Путінська війна – це глобальна війна, війна проти умовного Заходу, проти ліберальних демократій, і тут Путін представляє неліберальну частину світу", - підкреслив один з лідерів російської опозиції.
Він також підкреслив, що спроба знайти домовленість по завершенню війни в Україні, не усуваючи першопричини війни, приречена на провал.
"Україна може піти на якийсь компроміс. Але абсолютно очевидно, що війна не може закінчитися, поки Путін перебуває при владі. Все інше – це піна. Путін – це війна. Путінська Росія – це військовий табір. Це не означає, що без Путіна РФ припинить війну, але за Путіна точно не припинить", - додав Каспаров.
За його словами, Путін продовжуватиме війну, тому що вона стала головним механізмом утримання його влади.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не планує закінчувати війну в Україні. Він хоче правити РФ до самої смерті та боїться власного народу – тільки війна дозволяє йому перебувати при владі.
При цьому Україна разом зі США та європейськими партнерами узгодила план дій на випадок порушення Москвою потенційної мирної угоди. Документ передбачає як дипломатичні, так і військові кроки, зокрема можливість швидкої скоординованої відповіді союзників упродовж 72 годин у разі нового масштабного наступу РФ.