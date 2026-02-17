Каспаров: Якщо Путін вторгнеться в Латвію чи Литву, НАТО не воюватиме

У разі вторгнення Росії до країн Балтії Північноатлантичний альянс не наважиться на повномасштабну відповідь.
Про це один з лідерів російської опозиції Гаррі Каспаров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Каспарова, формальне членство в НАТО не гарантує реального захисту. Він запропонував уявити сценарій, за якого 200-тисячне російське угруповання підходить до кордону Латвії.
"Вони кажуть: Латвія - член НАТО. Це папірець. Абсолютний папірець", - наголосив опозиціонер.
Каспаров нагадав про свій виступ на Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі, де, за його словами, поставив європейцям пряме запитання: чи є в них наказ відкривати вогонь у разі переходу кордону російськими військами.
"Відповіді немає. Тому що всі знають відповідь. Ніхто стріляти не буде", - заявив він.
За його словами, членство в НАТО виявилося фікцією.
"Тому що можна підписувати будь-які документи. Гарні, блискучі документи. Але повинні бути люди, які готові слідувати вказівкам цього документа", - додав опозиціонер.
На його переконання, дієвість п’ятої статті НАТО залежить від політичної волі керівництва США.
Каспаров вважає, що п’ята стаття НАТО ефективна лише тоді, коли в Білому домі перебувають сильні політичні лідери, як-от 40-й президент США Рональд Рейган або 39-й президент Джиммі Картер.
"Але вона не працює, коли там знаходиться Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) або Байден (експрезидент США Джон Байден - ред.). Ось і все", - сказав співрозмовник.
Окремо він висловив думку, що Фінляндія є менш вразливою через добре підготовлену армію. Натомість країни Балтії, за його оцінкою, залишаються "реально беззахисними".
Каспаров також окреслив можливий сценарій, який вважає найбільш імовірним: не масштабне вторгнення, а обмежена операція.
Зокрема, йдеться про перехід кордону невеликими підрозділами, наприклад, кількома сотнями спецпризначенців, із захопленням невеликої ділянки території - умовно в районі Даугавпілса в Латвії або Нарви в Естонії.
"І далі перевіряється: є п’ята стаття чи немає. На жаль, ми знаємо відповідь", - підсумував він.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європі суттєво зросли побоювання щодо можливого розширення російської агресії.
За даними Reuters, Естонія, Латвія та Литва готують детальні сценарії реагування на надзвичайні ситуації, зокрема у разі можливого вторгнення Росії або різкої ескалації на кордонах.
Водночас аналітики з ISW вважають, що Кремль уже розпочав першу фазу підготовки до потенційного конфлікту з НАТО.
За їхньою оцінкою, Росія може вдатися до провокацій, зокрема операцій "під чужим прапором".
До речі, нещодавно у Німеччині провели навчання, що імітують вторгнення Росії до Литви. Їх результати виявились невтішними - Москва здатна добитись поставлених цілей за лічені дні.
