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Не только каски: в Германии пообещали помочь Украине со строительством бункеров

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 19:34
Не только каски: в Германии пообещали помочь Украине со строительством бункеров Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поможет Украине со строительством бункеров и обучением военных. Однако она отвергла идею поставки вооружения Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages Schau.

При этом министр защитила отказ правительства Германии поставлять оружие Украине.

"Поворот внешнеполитического курса в этом вопросе на 180 градусов должен быть сделан с полным осознанием и, прежде всего, не должен закрывать двери для деэскалации, которые так робко открываются сейчас", - сказала Бербок.

Она заявила, что Германия также поддерживает Украину в военном отношении. Бербок упомянула о поставках защитных шлемов, строительстве убежищ и обучении украинских солдат.

При этом она отвергла обвинения в том, что помощь Украине была недостаточной. Министр добавила, что поставка 5 тысяч защитных шлемов, о которой было объявлено и которая иногда высмеивалась, была осуществлена по просьбе Украины.

Напомним, ранее в Германии заявили, что готовы передать Украине 5 тысяч военных касок.

Кроме того, в Берлине заявляют, что поддерживают Украину другими средствами. В частности, в феврале планируют передать полевой госпиталь.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал главу МИД Германии Анналену Бербок, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.

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