Не тільки каски: у Німеччині пообіцяли допомогти Україні з будівництвом бункерів
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина допоможе Україні з будівництвом бункерів і навчанням військових. Однак вона відкинула ідею постачання озброєння Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages Schau.
При цьому міністр захистила відмову уряду Німеччини постачати зброю Україні.
"Поворот зовнішньополітичного курсу в цьому питанні на 180 градусів повинен бути зроблений з повним усвідомленням і, перш за все, не повинен закривати двері для деескалації, які так боязко відкриваються зараз", - сказала Бербок.
Вона заявила, що Німеччина також підтримує Україну у військовому відношенні. Бербок згадала про постачання захисних шоломів, будівництво притулків і навчання українських солдатів.
При цьому вона відкинула звинувачення в тому, що допомога Україні була недостатньою. Міністр додала, що поставка 5 тисяч захисних шоломів, про яку було оголошено і яка іноді висміювалася, була здійснена на прохання України.
Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили, що готові передати Україні 5 тисяч військових касок.
Крім того, в Берліні заявляють, що підтримують Україну іншими засобами. Зокрема, в лютому планують передати польовий госпіталь.
У свою чергу посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив поставки зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ.