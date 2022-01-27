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Не тільки каски: у Німеччині пообіцяли допомогти Україні з будівництвом бункерів

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Четвер 27 січня 2022 19:34
Не тільки каски: у Німеччині пообіцяли допомогти Україні з будівництвом бункерів Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина допоможе Україні з будівництвом бункерів і навчанням військових. Однак вона відкинула ідею постачання озброєння Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages Schau.

При цьому міністр захистила відмову уряду Німеччини постачати зброю Україні.

"Поворот зовнішньополітичного курсу в цьому питанні на 180 градусів повинен бути зроблений з повним усвідомленням і, перш за все, не повинен закривати двері для деескалації, які так боязко відкриваються зараз", - сказала Бербок.

Вона заявила, що Німеччина також підтримує Україну у військовому відношенні. Бербок згадала про постачання захисних шоломів, будівництво притулків і навчання українських солдатів.

При цьому вона відкинула звинувачення в тому, що допомога Україні була недостатньою. Міністр додала, що поставка 5 тисяч захисних шоломів, про яку було оголошено і яка іноді висміювалася, була здійснена на прохання України.

Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили, що готові передати Україні 5 тисяч військових касок.

Крім того, в Берліні заявляють, що підтримують Україну іншими засобами. Зокрема, в лютому планують передати польовий госпіталь.

У свою чергу посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив поставки зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ.

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