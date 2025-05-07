У Кашмірі найпотужніші за 20 років артобстріли, США закликають до стриманості
На лінії контролю між підконтрольними Пакистану та Індії районами Кашміру, спалахнули перестрілки та мінометні обстріли, що не припиняються ні на мить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Бойові дії між військовими Індії та Пакистану тривають без зупину.
Джавад Ахмед Парас із долини Нілум у підконтрольному Пакистану Кашмірі розповів The Guardian, що перестрілка через кордон триває без зупинок. З обох боків по блокпостах ведеться вогонь із мінометів.
"Вибухи чути в долині з моменту індійських авіаударів. Усі не сплять і дуже схвильовані. Ми не знаємо, що буде завтра. Дехто, хто збудував укриття і бункери, вже перебрався туди. За понад двадцять років ніхто не бачив таких інтенсивних обстрілів", - сказав він.
Він додав, що після авіаударів Індії, жителі перебувають у паніці.
"Ми не можемо спати цієї ночі. Ніхто не може заснути, коли ведеться мінометний обстріл, і кожен хвилюється за своє життя", - додав він.
Реакція Держдепартаменту США
Речник Держдепартаменту заявив, що їм відомо про повідомлення щодо атак на лінії контролю, однак "наразі не можуть дати жодної оцінки".
"Ситуація продовжує розвиватися, і ми уважно стежимо за подіями", - зазначили у відомстві.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що уважно стежить за ситуацією між Індією та Пакистаном.
"Я уважно стежу за ситуацією між Індією та Пакистаном. Повторюю слова президента США, сказані сьогодні раніше: "сподіваюся, що це швидко завершиться". Ми й надалі будемо підтримувати контакт з керівництвом Індії та Пакистану для мирного врегулювання", - сказав він.
Ризик війни між Індією та Пакистаном
Наприкінці квітня група озброєних людей напала на групу туристів у місті Пахалгам, що розташоване в підконтрольній Індії частині Кашміру.
Внаслідок теракту загинули понад 20 громадян Індії та один громадянин Непалу. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Кашмірський опір".
Індія звинуватила в атаці Пакистан, але Ісламабад заперечив причетність та переклав відповідальність за теракт на місцевих жителів.
Відтоді між країнами кілька тижнів зростало напруження та відверта підготовка до бойових дій.
В ніч на 7 травня за місцевим часом Нью-Делі, військово-повітряні сили Індії почали операцію "Сіндур" на знак помсти за квітневий теракт, в рамках якої вдарили ракетами по території Пакистану та підконтрольних Пакистану районів Кашміру.
Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі серед пакистанців.
Пакистан обіцяє жорстку відповідь на атаку Індії.
Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував загострення між країнами.
Раніше Вашингтон висловив підтримку Індії після нападу бойовиків 22 квітня, але представники США прямо не звинуватили Пакистан.
Кілька днів тому, США закликали обидві ядерні держави до співпраці з метою деескалації напруження та досягнення "відповідального вирішення".
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