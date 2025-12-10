"Каша под дождем": в Николаеве разгорелся скандал из-за условий приготовления школьных обедов

В Николаеве разгорелся очередной скандал вокруг школьного питания после того, как родители учеников пожаловались на его качество и обнародовали видео, где работники частной компании готовят еду прямо на улице под дождем.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "НикВести" .

Местные власти заявили о начале проверки и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Что произошло

В течение последних недель родители школьников Николаева массово жаловались на работу коммунально-производственного предприятия (КОП), которое организует питание в школах города. После резонанса мэрия решила привлечь частного подрядчика, который в течение декабря должен обеспечить доставку готовой еды в часть школ.

В конце ноября КОП провел закупку через ProZorro и выбрал компанию ООО "ПРОССЕККО 8" - единственного участника тендера. Стоимость услуг составила 14,28 млн гривен, а компания обязалась предоставить 194 189 порций питания в 27 школах. Контракт действует до конца 2025 года.

Еда под дождем

Уже 8 декабря частный подрядчик начал работу, но ряд школ не получил завтраков, а еду привезли с опозданием. Родители предоставили журналистам видео, где работники "Проссекко 8" варят кашу на дворе под палаткой в дождь.

"Еда готовится на улице под зонтиком... Перфоратором молотится каша, заливается кипятком... Это цирк", - говорит мужчина за кадром.

Что говорят в мэрии

Заместитель городского головы Анатолий Петров объяснил, что срыв питания связан с нехваткой персонала.

"Причина - в кадровых вопросах. Несколько работников не вышли на работу. КОП направил компании предупреждение и претензию. Сегодня ситуация под контролем", - отметил чиновник.

Начальница управления образования Анна Личко заявила, что город оплатит только те порции, которые фактически получили дети. Она также сказала, что на следующий день, во вторник, дети получили "нормальную" еду.

Реакция городского головы и ОВА

Городской голова Николаева Александр Сенкевич резко отреагировал на обнародованные видео с ненадлежащими условиями приготовления пищи для школьников. По его словам, зафиксированные факты являются "недопустимыми", а городские власти уже начали проверку ситуации.

"Безопасность и здоровье наших маленьких николаевцев - сверхприоритет. Я возмущен этой ситуацией. Питание должно быть лучшим, а не наоборот", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.

Он добавил, что город будет требовать ответственности от лиц, допустивших нарушения, и привлечет Госпотребслужбу и другие контролирующие органы. Мэр пообещал, что общину и родителей проинформируют обо всех дальнейших шагах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также отреагировал на инцидент и заявил, что обратился в Нацполицию.

"Будет уголовное дело", - написал он.