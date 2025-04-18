Касетні "Іскандери" проти мирних міст. Як їх запускає Росія і в чому небезпека

У квітні 2025 року РФ здійснила серію жорстоких атак проти українського мирного населення .​ Удари по Кривому Рогу, Сумах та Харкову об’єднує не лише масштаб руйнувань і кількість жертв - у всіх випадках ворог застосував ракети з касетним начинням.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, як РФ атакує балістикою з касетною бойовою частиною, чим це небезпечно та як боротися з терором агресора.

Головне:

Чому Росія цілеспрямовано застосовує касетні боєприпаси по мирних містах?

Що спільного в тактиці російських обстрілів з використанням касет?

Який вид касетних боєприпасів Росія застосовує проти українців?

Як Україна може захиститися від таких ударів?

Чому важливо нищити російські "Іскандери" ще до їх виходу на бойові позиції?

Атаки по Кривому Рогу, Сумах та Харкову

4 квітня армія РФ завдала удару по житловому району Кривого Рогу, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Вибух стався у повітрі - над густонаселеним мікрорайоном, під ударом зокрема опинився дитячий майданчик.

Тоді внаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких дев’ятеро - діти. Попри численні фото і відео з місця трагедії, включно зі зруйнованим дитячим майданчиком, у Кремлі вкотре цинічно повторили наратив про те, що вони "не обстрілюють цивільних". Але цей фейк оперативно спростував Генштаб ЗСУ.

Менш ніж за два тижні Росія повторила буквально ту ж саму тактику. 13 квітня, у Вербну неділю, дві балістичні ракети з касетним спорядженням були випущені по центру Сум. Загинули 35 людей, ще 120 отримали поранення - серед постраждалих і загиблих знову були діти.

І вже сьогодні, у Страсну п'ятницю країна-терорист вдарила по Харкову. Окупанти випустили три "Іскандери", одна з яких - із касетною бойовою частиною, ракета розірвалася поруч із багатоповерхівкою. Під удар також потрапило цивільне підприємство. Всього майже 100 людей постраждали.

Яка тактика атак РФ під час застосування касетних "Іскандерів"

Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі РБК-Україна розповів про тактику російських ударів з використанням касетних "Іскандерів". За його словами, першою під час таких обстрілів прилітає ракета з проникаючою або фугасною бойовою частиною, або осколково-фугасною.

І якщо брати до прикладу удар по місту, а місто - це будівлі, то під час удару проникаюча бойова частина ракети пробиває кілька поверхів, вибухає і повністю або частково знищує будівлю залежно від величини, пояснює співрозмовник.

Після цього з мінімальним інтервалом, коли на місці удару починають працювати відповідні служби, росіяни застосовують інший тип боєприпасу - касетний.

"Він нищить незахищені цілі. Тобто розсипається на гектарах площі і спеціально зробленими уламковими уражаючими елементами ранить та вбиває людей", - зазначає Романенко.

Але, каже експерт, ця тактика росіян не нова. Адже перші удари касетними бойовими частинами війська РФ завдавали по Запоріжжю ще в жовтні-листопаді 2022 року.

"От з того часу така тактика стала стандартною. Останнім часом вона почастішала", - додає Романенко.

Фото: російський оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" (Getty Images)

Види касетних бойових частин та який з них ворог використовує проти України

За словами експерта, загалом якщо взяти один з останніх варіантів балістичної ракети "Іскандер", то це 9М723. Така ракета може мати аж 4 варіанти касетних бойових частин. Основний, який росіяни використовують проти українців, - це касетна бойова частина з осколковими бойовими елементами неконтактного підриву.

"Що це означає? Ракета підлітає до цілі, розкривається на висоті від 1,5 до 1 км (десь до 900 метрів) і розсипає суббоєприпаси. Вони загалом різних видів є. Можливо, навіть кулькові, розміром з апельсин. Всередині їх вибухівка, а по периметру уражаючі елементи", - пояснює Романенко.

Також суббоєприпаси можуть падати на землю і вибухати під час підриву. Але є й інший варіант, коли бойова частина з суббоєприпасами, яка має власну систему прицілювання, викидає 10-20 елементів.

"Є також бойова частина об'ємно-детонуючої дії, але я не думаю, що росіяни застосовують це проти будинків в першому етапі", - говорить Романенко.

Як розповідає експерт, можливі ще варіанти касетних бойових частин, які забезпечують дистанційне мінування місцевості різними типами мін. Наприклад, ракета вибухає і розсипає величезну кількість протипіхотних мін. Таким чином, суббоєприпаси мають вибухати або на якійсь висоті, або під час удару.

"Ті прості, якими, я думаю, споряджаються ракети (під час атак РФ проти України - ред.), вони підриваються від удару, а ті що не вибухнули - залишаються у вигляді протипіхотних мін і як тільки хтось доторкнеться до неї - вона вибухне", - зазначає експерт.

Співрозмовник нагадує, що через це є цілий ряд міжнародних заборон на використання касетної зброї. Бо вона вкрай небезпечна для цивільного населення.

Як Україні захиститися від касетних обстрілів Росії

Збивати балістичні ракети українські воїни можуть Patriot. Але захистити великі території від "балістики" неможливо, оскільки таких систем в України не багато. Втім, нещодавно генсек НАТО Марк Рютте анонсував, що Україні скоро передадуть додаткові, вже раніше обіцяні системи Patriot.

"І з цими Patriot ми зможемо ще кілька міст прикрити. Або ж з високою ймовірністю, але не 100%, ми можемо прикрити ними велике місто. Бо ми ж бачили, наприклад, що по Києву (під час атаки 6 квітня - ред.) РФ запустила 6 балістичних ракет, а збили 1. Тобто надійно прикривати місто треба двома батареями. Але нам нереально прикрити ними (Patriot - ред.) всю Україну, бо треба в сотнях тоді розраховувати", - пояснює Романенко.

Тому, за словами експерта, найефективнішим способом вберегтися від подальших подібних атак - удари по російських ракетних складах, заводах-виробниках тощо.

"Нищити треба російські "Іскандери" ще до виходу на бойові позиції. Так як ми вдарили по 112-й бригаді, яка здійснила запуск по Сумах. І також треба бити по російських заводах-виробниках або складах. Але для цього треба мати власні крилаті і балістичні ракети. Бо, на жаль, наші безпілотники не здатні нанести ураження захищеним об'єктам", - підсумував співрозмовник.