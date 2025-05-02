Касетні боєприпаси та цвяхи? Чим РФ може начиняти дрони і наскільки це небезпечно

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Що саме вчора вибухало у передмісті Києва після атаки "Шахедів"?

Чому небезпека не зникає навіть після закінчення дронової атаки?

Чому небезпечними можуть бути уламки, що лишаються після нальотів БПЛА?

Навіщо російські дрони начиняють цвяхами?

Вибухи після атаки: у Києві могли здетонувати касетні боєприпаси, розкидані дронами

1 травня у Києві, після нічної дронової атаки, вже вранці повідомили про з десяток вибухів, які пролунали у мікрорайоні Бортничі. В МВС заявили - у Дарницькому районі працюють групи піротехніків.

"Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських. Основне: не чіпайте невідомі предмети. У випадку виявлення таких, повідомляйте на лінію 101 чи 102", - зазначили в пресслужбі МВС.

Що саме стало причиною вибухів у відомстві не пояснили. Водночас КМВА, повідомила, що здетонували невідомі вибухонебезпечні предмети.

Всього було 10 вибухів у лісопарковій зоні в Дарницькому районі Києва. Один з них - просто на даху житлового будинку. Внаслідок чого було частково пошкоджено його покрівлю, постраждала літня жінка.

"Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району", - написав мер міста Віталій Кличко.

Втім, у Дарницькій РДА своєю чергою повідомили про можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які розкидали російські дрони вночі у мікрорайоні Бортничі.

"У разі виявлення підозрілого предмета негайно відійдіть в укриття та викличте поліцію - детально зазначивши правоохоронцям місцезнаходження підозрілого предмета", - йшлося в заяві.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також припустив, що причиною були вибухи касетних боєприпасів, які росіяни розкинули із БПЛА.

"Але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів", - зазначив Ткаченко.

Точно стверджувати, що ж саме вибухало вчора в Бортничах у місцевій владі не беруться. Втім, зазначають, що за наявною інформацією станом на зараз - вибухали касетні боєприпаси, які росіяни розкинули з БПЛА.

"Але сказати про типи і походження цих боєприпасів можна буде лише після проведення спеціальної експертизи", - повідомив речник КМВА Євген Ієвлєв.

Він розповів, що це вже "друга серія розкидання подібних вибухонебезпечних речовин, і можна сказати абсолютно точно, що ті, що вибухали та детонували вчора, в них заряду набагато більше, аніж в них, які російські дрони розкидали в перший раз".

Фото: такими на вигляд могли бути боєприпаси, які російські дрони розкидали під час атаки на Київ, кажуть в КМВА (t.me/tkachenkotymur)

"Тобто вони і так невеликі, але від них залишилися дуже дрібні частки, за якими надто складно провести експертизу в короткий термін", - пояснює Ієвлєв.

Він також попередив - навіть якщо ці частинки пролежали після атаки понад добу, то вони все одно залишаються небезпечними.

"Не можна сказати, що якщо воно пролежало добу, то до нього можна наближатися. У жодному разі навіть близько не підходити. Тому що реакція може бути на що завгодно: на світло, на вібрацію, на тепло, на рух, на тиск", - підкреслив він, закликавши відразу викликати відповідні служби.

Водночас авіаційний експерт Валерій Романенко скептично ставиться до припущень, що ці касетні боєприпаси можуть здетонувати від світла чи тиску.

"Це навряд чи. Бо це збільшує вартість, зокрема має бути кілька датчиків. Це складно, а головне - для чого? Який сенс? Там головне, щоб вони вибухали при дотику. Взагалі касетні боєприпаси, якщо вони від удару не вибухнули, то перетворюються в міну уповільненої дії", - пояснює Романенко в коментарі РБК-Україна.

Хоча наразі достеменно остаточного підтвердження тому, що російські дрони розкидували касетні боєприпаси немає і потрібна ще експертиза, експерт наголошує, що подібний сценарій з розкиданням касетних боєприпасів дронами цілком реальний.

Він нагадав, що загалом противник використовує наступні види боєприпасів: фугасні, уламкові, об'ємного вибуху і зокрема касетні.

Дрон із мішком цвяхів: яку смертельну тактику ворог застосував в Харкові

Та на цьому російський терор не закінчується. Лише вчора у Харкові зафіксували випадок атаки дрона типу "Молнія", який був начинений мішком цвяхів. Вони розлітаються під час вибуху, перетворюючись на смертельні елементи й завдаючи максимальних травм людям у радіусі ураження.

За словами голови поліції Харкова Петра Токаря, окупанти намагаються завдати максимальної шкоди цивільним.

"Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок із цвяхами. Тобто росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів - додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей", - сказав він.

Авіаексперт пояснює, що таким чином російські війська використовують проти мирних українців так звані "убойні елементи".

"Наприклад, якщо вони покладуть якусь вибухівку зверху, то буде лише фугасна дія. Тобто людину може відкинути ударною хвилею, поранити, вбити. А якщо додати туди металевих елементів, так званих "убойних елементів", то тоді людину може зрешетити і будуть серйозніші ушкодження. До того ж "убойні" елементи розлітаються на десятки метрів, вони можуть розлетітися метрів на 40", - зазначає він.

Втім, як каже Романенко, для терористів є звичною практикою робити начиння, використовуючи гайки, металеві уламки дрібні тощо, щоб вони розліталися та уражали людей.

Проте, якщо збити подібний дрон, начинений тими самими цвяхами, то "ефект" падіння по суті не матиме жодної різниці з тим, якщо збити звичайний БПЛА з фугасним боєприпасом.

"От, наприклад, збили такий дрон (йдеться про дрон зі цвяхами - ред.) снарядом. Стався вторинний вибух. Спочатку снаряд вибухнув і ініціював вибух бойової частини в дроні. І якщо на висоті 50 метрів, наприклад, то долетять до землі уламки без всякої шкоди. Ну, можливо, якщо це висотка, то вікна поб'ються", - додає експерт.

Тож поки проти України воює держава-терорист, небезпека може чатувати будь-де. Тому в разі виявлення підозрілих предметів: