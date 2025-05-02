Кассетные боеприпасы и гвозди? Чем РФ может начинять дроны и насколько это опасно

Российские войска во время воздушных атак против гражданских украинцев применяют дроны с начинкой - от кассетных боеприпасов до обычных гвоздей. К таким методам враг прибегает для того, чтобы нанести больше вреда мирным жителям.
РБК-Украина в материале рассказывает о последних таких случаях и как РФ превращает дроны в оружие террора.
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1 мая в Киеве, после ночной дроновой атаки, уже утром сообщили о с десятке взрывов, которые прозвучали в микрорайоне Бортничи. В МВД заявили - в Дарницком районе работают группы пиротехников.
"Доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и придерживаться рекомендаций спасателей и полицейских. Основное: не трогайте неизвестные предметы. В случае обнаружения таких, сообщайте на линию 101 или 102", - отметили в пресс-службе МВД.
Что именно стало причиной взрывов в ведомстве не объяснили. В то же время КГВА, сообщила, что сдетонировали неизвестные взрывоопасные предметы.
Всего было 10 взрывов в лесопарковой зоне в Дарницком районе Киева. Один из них - прямо на крыше жилого дома. В результате чего была частично повреждена его кровля, пострадала пожилая женщина.
"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - написал мэр города Виталий Кличко.
Впрочем, в Дарницкой РГА в свою очередь сообщили о возможных взрывах отсроченных кассетных боеприпасов, которые разбросали российские дроны ночью в микрорайоне Бортничи.
"В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно отойдите в укрытие и вызовите полицию - подробно отметив правоохранителям местонахождение подозрительного предмета", - говорилось в заявлении.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также предположил, что причиной были взрывы кассетных боеприпасов, которые россияне разбросали с БПЛА.
"Но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов", - отметил Ткаченко.
Точно утверждать, что же именно взрывалось вчера в Бортничах в местной власти не берутся. Впрочем, отмечают, что по имеющейся информации по состоянию на сейчас - взрывались кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БПЛА.
"Но сказать о типах и происхождении этих боеприпасов можно будет только после проведения специальной экспертизы", - сообщил спикер КГВА Евгений Иевлев.
Он рассказал, что это уже "вторая серия разбрасывания подобных взрывоопасных веществ, и можно сказать абсолютно точно, что те, что взрывались и детонировали вчера, в них заряда гораздо больше, чем в них, которые российские дроны разбросали в первый раз".
"То есть они и так небольшие, но от них остались очень мелкие частицы, по которым слишком сложно провести экспертизу в короткий срок", - объясняет Иевлев.
Он также предупредил - даже если эти частицы пролежали после атаки более суток, то они все равно остаются опасными.
"Нельзя сказать, что если оно пролежало сутки, то к нему можно приближаться. Ни в коем случае даже близко не подходить. Потому что реакция может быть на что угодно: на свет, на вибрацию, на тепло, на движение, на давление", - подчеркнул он, призвав сразу вызвать соответствующие службы.
В то же время авиационный эксперт Валерий Романенко скептически относится к предположениям, что эти кассетные боеприпасы могут сдетонировать от света или давления.
"Это вряд ли. Потому что это увеличивает стоимость, в частности должно быть несколько датчиков. Это сложно, а главное - для чего? Какой смысл? Там главное, чтобы они взрывались при прикосновении. Вообще кассетные боеприпасы, если они от удара не взорвались, то превращаются в мину замедленного действия", - объясняет Романенко в комментарии РБК-Украина.
Хотя пока точно окончательного подтверждения тому, что российские дроны разбрасывали кассетные боеприпасы нет и нужна еще экспертиза, эксперт отмечает, что подобный сценарий с разбрасыванием кассетных боеприпасов дронами вполне реален.
Он напомнил, что в целом противник использует следующие виды боеприпасов: фугасные, осколочные, объемного взрыва и в частности кассетные.
Но на этом российский террор не заканчивается. Только вчера в Харькове зафиксировали случай атаки дрона типа "Молния", который был начинен мешком гвоздей. Они разлетаются при взрыве, превращаясь в смертельные элементы и нанося максимальные травмы людям в радиусе поражения.
По словам главы полиции Харькова Петра Токаря, оккупанты пытаются нанести максимальный вред гражданским.
"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями. То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - сказал он.
Авиаэксперт объясняет, что таким образом российские войска используют против мирных украинцев так называемые "убойные элементы".
"Например, если они положат какую-то взрывчатку сверху, то будет только фугасное действие. То есть человека может отбросить ударной волной, ранить, убить. А если добавить туда металлических элементов, так называемых "убойных элементов", то тогда человека может изрешетить и будут более серьезные повреждения. К тому же "убойные" элементы разлетаются на десятки метров, они могут разлететься метров на 40", - отмечает он.
Впрочем, как говорит Романенко, для террористов является обычной практикой делать подобную начинку, используя гайки, металлические обломки мелкие и т.д., чтобы они разлетались и поражали людей.
Однако, если сбить подобный дрон, начиненный теми же гвоздями, то "эффект" падения по сути не будет иметь никакой разницы с тем, если сбить обычный БПЛА с фугасным боеприпасом.
"Вот, например, сбили такой дрон (речь идет о дроне с гвоздями - ред.) снарядом. Произошел вторичный взрыв. Сначала снаряд взорвался и инициировал взрыв боевой части в дроне. И если на высоте 50 метров, например, то долетят до земли обломки без всякого вреда. Ну, возможно, если это высотка, то окна побьются", - добавляет эксперт.
Поэтому пока против Украины воюет государство-террорист, опасность может подстерегать где угодно. Поэтому в случае обнаружения подозрительных предметов:
Напомним, что войска РФ применяют против мирных украинских городов и ракеты с кассетной начинкой. Последние случаи с массовыми жертвами были в Кривом Роге и Сумах. об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность".
При подготовке материала использовались: сообщения МВД, Telegram-каналы главы Дарницкой РГА, мэра Киева Виталия Кличко, главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, заявление спикера КГВА Евгения Иевлева в эфире телеканала "Киев24", сообщение главы полиции Харькова Петра Токаря, а также эксклюзивный комментарий авиационного эксперта Валерия Романенко.
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