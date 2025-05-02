Кассетные боеприпасы и гвозди? Чем РФ может начинять дроны и насколько это опасно

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Что именно вчера взрывалось в пригороде Киева после атаки "Шахедов"?

Почему опасность не исчезает даже после окончания дроновой атаки?

Почему опасными могут быть обломки, которые остаются после налетов БПЛА?

Зачем российские дроны начиняют гвоздями?

Взрывы после атаки: в Киеве могли сдетонировать кассетные боеприпасы, разбросанные дронами

1 мая в Киеве, после ночной дроновой атаки, уже утром сообщили о с десятке взрывов, которые прозвучали в микрорайоне Бортничи. В МВД заявили - в Дарницком районе работают группы пиротехников.

"Доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и придерживаться рекомендаций спасателей и полицейских. Основное: не трогайте неизвестные предметы. В случае обнаружения таких, сообщайте на линию 101 или 102", - отметили в пресс-службе МВД.

Что именно стало причиной взрывов в ведомстве не объяснили. В то же время КГВА, сообщила, что сдетонировали неизвестные взрывоопасные предметы.

Всего было 10 взрывов в лесопарковой зоне в Дарницком районе Киева. Один из них - прямо на крыше жилого дома. В результате чего была частично повреждена его кровля, пострадала пожилая женщина.

"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - написал мэр города Виталий Кличко.

Впрочем, в Дарницкой РГА в свою очередь сообщили о возможных взрывах отсроченных кассетных боеприпасов, которые разбросали российские дроны ночью в микрорайоне Бортничи.

"В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно отойдите в укрытие и вызовите полицию - подробно отметив правоохранителям местонахождение подозрительного предмета", - говорилось в заявлении.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также предположил, что причиной были взрывы кассетных боеприпасов, которые россияне разбросали с БПЛА.

"Но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов", - отметил Ткаченко.

Точно утверждать, что же именно взрывалось вчера в Бортничах в местной власти не берутся. Впрочем, отмечают, что по имеющейся информации по состоянию на сейчас - взрывались кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БПЛА.

"Но сказать о типах и происхождении этих боеприпасов можно будет только после проведения специальной экспертизы", - сообщил спикер КГВА Евгений Иевлев.

Он рассказал, что это уже "вторая серия разбрасывания подобных взрывоопасных веществ, и можно сказать абсолютно точно, что те, что взрывались и детонировали вчера, в них заряда гораздо больше, чем в них, которые российские дроны разбросали в первый раз".

Фото: такими на вид могли быть боеприпасы, которые российские дроны разбросали во время атаки на Киев, говорят в КМВА (t.me/tkachenkotymur)

"То есть они и так небольшие, но от них остались очень мелкие частицы, по которым слишком сложно провести экспертизу в короткий срок", - объясняет Иевлев.

Он также предупредил - даже если эти частицы пролежали после атаки более суток, то они все равно остаются опасными.

"Нельзя сказать, что если оно пролежало сутки, то к нему можно приближаться. Ни в коем случае даже близко не подходить. Потому что реакция может быть на что угодно: на свет, на вибрацию, на тепло, на движение, на давление", - подчеркнул он, призвав сразу вызвать соответствующие службы.

В то же время авиационный эксперт Валерий Романенко скептически относится к предположениям, что эти кассетные боеприпасы могут сдетонировать от света или давления.

"Это вряд ли. Потому что это увеличивает стоимость, в частности должно быть несколько датчиков. Это сложно, а главное - для чего? Какой смысл? Там главное, чтобы они взрывались при прикосновении. Вообще кассетные боеприпасы, если они от удара не взорвались, то превращаются в мину замедленного действия", - объясняет Романенко в комментарии РБК-Украина.

Хотя пока точно окончательного подтверждения тому, что российские дроны разбрасывали кассетные боеприпасы нет и нужна еще экспертиза, эксперт отмечает, что подобный сценарий с разбрасыванием кассетных боеприпасов дронами вполне реален.

Он напомнил, что в целом противник использует следующие виды боеприпасов: фугасные, осколочные, объемного взрыва и в частности кассетные.

Дрон с мешком гвоздей: какую смертельную тактику враг применил в Харькове

Но на этом российский террор не заканчивается. Только вчера в Харькове зафиксировали случай атаки дрона типа "Молния", который был начинен мешком гвоздей. Они разлетаются при взрыве, превращаясь в смертельные элементы и нанося максимальные травмы людям в радиусе поражения.

По словам главы полиции Харькова Петра Токаря, оккупанты пытаются нанести максимальный вред гражданским.

"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями. То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - сказал он.

Авиаэксперт объясняет, что таким образом российские войска используют против мирных украинцев так называемые "убойные элементы".

"Например, если они положат какую-то взрывчатку сверху, то будет только фугасное действие. То есть человека может отбросить ударной волной, ранить, убить. А если добавить туда металлических элементов, так называемых "убойных элементов", то тогда человека может изрешетить и будут более серьезные повреждения. К тому же "убойные" элементы разлетаются на десятки метров, они могут разлететься метров на 40", - отмечает он.

Впрочем, как говорит Романенко, для террористов является обычной практикой делать подобную начинку, используя гайки, металлические обломки мелкие и т.д., чтобы они разлетались и поражали людей.

Однако, если сбить подобный дрон, начиненный теми же гвоздями, то "эффект" падения по сути не будет иметь никакой разницы с тем, если сбить обычный БПЛА с фугасным боеприпасом.

"Вот, например, сбили такой дрон (речь идет о дроне с гвоздями - ред.) снарядом. Произошел вторичный взрыв. Сначала снаряд взорвался и инициировал взрыв боевой части в дроне. И если на высоте 50 метров, например, то долетят до земли обломки без всякого вреда. Ну, возможно, если это высотка, то окна побьются", - добавляет эксперт.

Поэтому пока против Украины воюет государство-террорист, опасность может подстерегать где угодно. Поэтому в случае обнаружения подозрительных предметов: