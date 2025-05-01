Під Києвом вибухнули відтерміновані касетні снаряди: є постраждала

Під Києвом вибухнули відтерміновані касетні снаряди після нічної атаки дронів н столицю. Постраждала жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Шевченківської РДА Олександра Поповцева, Telegram мера Києва Віталія Кличка, Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Сьогодні у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів", - розповів Поповцев.

За його словами, вони могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.

Через вибух відтермінованих снарядів є постраждала

Через вибух відтермінованих снарядів у столиці госпіталізували одну постраждалу.

"Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району", - зазначив Кличко.

Сталися близько 10 вибухів

В Дарницькому районі зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів.

"Близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється", - розповів голова КМВА Тимур Ткаченко.

За його даними, на місці працюють сапери, рятувальники та медики, наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

Як зазначив Ткаченко, ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів.

Що робити у випадку детонації відтермінованих снарядів

Поповцев закликав всіх мешканців бути максимально обережними. За можливості - залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах.

У разі виявлення підозрілих предметів: