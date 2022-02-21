Касается Украины. В РФ рассказали подробности разговора Путина и Макрона

По его словам, Макрон и Путин в телефонном разговоре условились, что Запад представит свое видение возможных результатов саммитов по Украине.

"Путин очень четко объяснил, и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - заявил глава МИД РФ.

Также Лавров заявил, что возможность его встречи с главами Госдепа США и МИД Франции прорабатывается.

Переговоры Макрона

За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (дважды), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джозефом Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В ходе переговоров с Путиным он договорился о проведении заседания ТКГ по Донбассу.

Путин и Байден

Франция решила организовать российско-американские переговоры. Госсекретарь при МИД Франции считает, что возможный саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга. Он может пройти на нейтральной территории. В Кремле также не исключают возможность контактов Путина и Байдена.

Украина, в свою очередь, приветствует саммит Джо Байдена и Владимира Путина.