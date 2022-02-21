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Стосується України. У РФ розповіли подробиці розмови Путіна і Макрона

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон вчора провів кілька розмов з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в ході яких вони домовилися про саміти щодо України. Захід представить своє бачення можливих результатів цих самітів.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, Макрон і Путін в телефонній розмові домовилися, що Захід представить своє бачення можливих результатів самітів по Україні.

"Путін дуже чітко пояснив, і не раз пояснив, що ми не проти самітів, не проти зустрічей, але перш ніж зустрічатися, особливо в такій атмосфері, важливо зрозуміти, чим ці саміти, ці зустрічі закінчаться і який буде результат", - заявив глава МЗС РФ.

Також Лавров заявив, що можливість його зустрічі з главами Держдепу США і МЗС Франції опрацьовується.

Переговори Макрона

За останню добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джозефом Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

В ході переговорів з Путіним він домовився про проведення засідання ТКГ з Донбасу.

Путін і Байден

Франція вирішила організувати російсько-американські переговори. Держсекретар при МЗС Франції вважає, що можливий саміт Путіна і Байдена відбудеться не раніше четверга. Він може пройти на нейтральній території. У Кремлі також не виключають можливість контактів Путіна і Байдена.

Україна, в свою чергу, вітає саміт Джо Байдена і Володимира Путіна.

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