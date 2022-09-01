Карта войны в Украине на 1 сентября: британцы показали продвижение ВСУ на юге
Вооруженные силы Украины продолжают наступление на южном фронте. Продвижение украинских военных заметно на Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.
Так, согласно данным британской разведки, украинские бойцы проводят контрнаступление на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. Успехи ВСУ заметны возле населенного пункта Снигиревка. Там украинские защитники вплотную подходят к городу.
Украинские войска наносят точные удары по тыловым позициям врага. В частности, уничтожаются российские базы и склады боеприпасов.
Тем временем российские оккупанты пытаются продвигаться на восточном фронте - в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, но успехов не имеют.
Напомним, по данным ISW, время ачала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с развивающейся деградацией возможностей армии РФ в западной части Херсонской области.
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