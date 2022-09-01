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Карта войны в Украине на 1 сентября: британцы показали продвижение ВСУ на юге

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Лондон, Четверг 01 сентября 2022 15:42
Карта войны в Украине на 1 сентября: британцы показали продвижение ВСУ на юге Фото: ВСУ продолжают наступление на южном фронте (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на южном фронте. Продвижение украинских военных заметно на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Карта войны в Украине на 1 сентября: британцы показали продвижение ВСУ на юге

Так, согласно данным британской разведки, украинские бойцы проводят контрнаступление на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. Успехи ВСУ заметны возле населенного пункта Снигиревка. Там украинские защитники вплотную подходят к городу.

Украинские войска наносят точные удары по тыловым позициям врага. В частности, уничтожаются российские базы и склады боеприпасов.

Тем временем российские оккупанты пытаются продвигаться на восточном фронте - в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, но успехов не имеют.

Напомним, по данным ISW, время ачала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с развивающейся деградацией возможностей армии РФ в западной части Херсонской области.

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