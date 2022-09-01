В ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ на юге началось в конце августа
Время начала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с развивающейся деградацией возможностей армии РФ в западной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
По мнению экспертов, также на украинское военное командование влияла необходимость как можно скорее начать освобождение оккупированных украинских земель и людей.
Отмечается, что военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом, или провалом за день, или за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области.
Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на Херсонском направлении.
Аналитики ISW отмечают, что у них нет оснований подозревать, что на выбор времени существенно повлияли неуместные соображения или напряженность в обществе.
Ключевые выводы
- Минобороны России начало информационную операцию по признанию украинского контрнаступления провальным. Однако еще слишком рано оценивать ход контрнаступательной операции.
- Российские оккупационные власти навязывают украинским студентам учебную программу, направленную на устранение представления об украинской национальной идентичности, что явно соответствует речам и письмам президента России Владимира Путина последних лет.
- Страны G7 осудили попытки России отключить Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы в преддверии прибытия на станцию делегации МАГАТЭ.
- Российские войска провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.
- Российские войска нанесли наземные удары южнее Бахмута и вдоль западной окраины Донецка.
- Назначенные Россией чиновники в Крыму начали восстанавливать системы противовоздушной обороны для противодействия более мелким целям в ответ на повторяющиеся атаки беспилотников на полуостров. ПВО Крыма, вероятно, усиливается за счет других театров военных действий.
- Забайкальский край объявил о формировании добровольческого инженерно-саперного батальона "Даурский".
- Украинские партизаны применили самодельное взрывное устройство в штаб-квартире политической организации "Вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области, где, как сообщается, оккупационные власти готовились к фиктивным референдумам.
Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины 31 августа отразили наступление врага и заставили отойти на Новопавловском направлении.
Также сообщалось, что российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава и изыскивает способы повысить численность своих войск.
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