Карта війни в Україні на 1 вересня: британці показали просування ЗСУ на півдні

Збройні сили України продовжують наступ на південному фронті. Просування українських військових помітно на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, українські бійці проводять контрнаступ на трьох напрямках в Миколаївській і Херсонській областях. Успіхи ЗСУ помітні біля населеного пункту Снігурівка. Там українські захисники впритул підходять до міста.

Українські війська завдають точних ударів по тилових позиціях ворога. Зокрема, знищуються російські бази і склади боєприпасів.

Тим часом російські окупанти намагаються просуватися на східному фронті - в районі Харківської, Луганської та Донецької областей, але успіхів не мають.