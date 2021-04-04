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Картридж с легендарной игрой Super Mario Bros продали за рекордную сумму

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 06:00
Картридж с легендарной игрой Super Mario Bros продали за рекордную сумму Фото: Super Mario Bros (nintendo.ru)
Автор: Даша Харченко

Аукционный дом Heritage Auctions сообщил, что продал картридж с легендарной игрой Super Mario Bros 1986 года выпуска за 660 тысяч долларов. Это сделало игру самой дорогой в истории.

Об этом сообщает Associated Press.

Картридж сначала был куплен как подарок на Рождество, но даже не был распечатан. Потом он был обнаружен в начале 2021-го года.

Эксперт Heritage Auctions по видеоиграм Валари Маклеки сообщила, что картридж является редким серийным выпуском.

Игру Super Mario Bros выпустила в 1985 году японская компания Nintendo для платформы Nintendo Electronic System или Famicom. Кроме того, Super Mario занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории.

Напомним, видеохостинг YouTube готовит несколько вариантов дизайна, где не будет видно дизлайков. Новый дизайн готовится по просьбе производителей контента.

Также ранее сообщалось, что YouTube запускает в США сервис коротких видео для конкуренции с TikTok. В частности, сервис Shorts позволит записывать вертикальные видео, которые можно приправить спецэффектами и звуковыми дорожками, взятыми из музыкальной библиотеки.

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