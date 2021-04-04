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Картридж з легендарною грою Super Mario Bros продали за рекордну суму

Новость на русском → Неділя 04 квітня 2021 06:00
Картридж з легендарною грою Super Mario Bros продали за рекордну суму Фото: Super Mario Bros (nintendo.ru)
Автор: Даша Харченко

Аукціонний дім Heritage Auctions повідомив, що продав картридж з легендарною грою Super Mario Bros 1986 року випуску за 660 тисяч доларів. Це зробило гру найдорожчою в історії.

Про це повідомляє Associated Press.

Картридж спочатку був куплений як подарунок на Різдво, але навіть не був розпакований. Потім він був виявлений на початку 2021-го року.

Експерт Heritage Auctions за відеоігор Валарі Маклеки повідомила, що картридж є рідкісним серійним випуском.

Гру Super Mario Bros випустила в 1985 році японська компанія Nintendo для платформи Nintendo Electronic System або Famicom. Крім того, Super Mario занесена в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш продавана гра в історії.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube готує декілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Новий дизайн готується на прохання виробників контенту.

Також раніше повідомлялося, що YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok. Зокрема, сервіс Shorts дозволить записувати вертикальні відео, які можна приправити спецефектами і звуковими доріжками, взятими з музичної бібліотеки.

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