ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Картопля, цибуля та морква різко подешевшали: коли купувати овочі на зиму

Неділя 14 вересня 2025 11:12
UA EN RU
Картопля, цибуля та морква різко подешевшали: коли купувати овочі на зиму Фото: Ціни на овочі в Україні (freepik.com)
Автор: Василина Копитко, Тетяна Веремєєва

В Україні ціни на овочі борщового набору у вересні 2025 року знизилися завдяки збору нового врожаю.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Що подешевшало

За словами експерта, більшість овочів нині коштують дешевше, ніж торік:

  • картопля - близько 17 гривень/кг (у вересні 2024 року було понад 20 гривень);
  • морква - 8-12 гривень/кг наприкінці серпня проти 10-13 гривень тижнем раніше;
  • цибуля - 8-10 гривень/кг, що на 30-40% дешевше, ніж у серпні;
  • капуста - 6-15 гривень/кг, ціна практично не змінилася відносно минулого року;
  • буряк - у середньому 12,50 гривень/кг, на 13% дешевше, ніж торік.

"Можна сказати, що зараз ми на піку сезону усіх овочів. Активна пропозиція триватиме ще протягом наступного місяця. З першими холодами ціни підуть угору, адже зберігання врожаю потребує додаткових витрат", - пояснив Гопка.

Чи буде подорожчання

За прогнозами експерта, з настанням холодів ґрунтові овочі можуть додати у ціні 5-8%. Попри це, дефіциту на ринку не очікується, адже врожаї картоплі, цибулі та моркви цього року відносно непогані.

"Втім слід враховувати й інші фактори - кліматичні зміни, витрати на робочу силу, логістику та зберігання. Вони теж впливають на формування кінцевої ціни", - зазначив Гопка.

Коли купувати овочі на зиму

За словами експерта, найвигідніше робити запаси у другій половині вересня, коли ринок буде максимально насичений.

"Головне - правильно зберігати овочі. Інакше вийде, що людина скупилася на значну суму, а вже за місяць доведеться знову витрачати гроші", - додав Гопка.

Нагадаємо, у серпні 2025 року продукти в Україні подорожчали майже у всіх категоріях: найбільше - яйця (+77%), яблука (+148%) та м’ясо (до +37%). Водночас капуста і буряк подешевшали, а цукор втратив у ціні 9%. Загалом основні продукти подорожчали приблизно на третину.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2025 року світові ціни на м’ясо та рослинні олії досягли багаторічних максимумів, тоді як зернові та молочна продукція подешевшали. Індекс ФАО залишився на рівні 130 пунктів, що на 6,9% вище за серпень 2024 року. Подорожчання забезпечили яловичина, баранина та олії, а молочні продукти, рис і пшениця здешевшали через високі врожаї та збільшену пропозицію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
Новини
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії