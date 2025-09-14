ua en ru
Картофель, лук и морковь резко подешевели: когда покупать овощи на зиму

Воскресенье 14 сентября 2025 11:12
Картофель, лук и морковь резко подешевели: когда покупать овощи на зиму Фото: Цены на овощи в Украине (freepik.com)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева

В Украине цены на овощи борщевого набора в сентябре 2025 года снизились благодаря сбору нового урожая.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Что подешевело

По словам эксперта, большинство овощей сейчас стоят дешевле, чем в прошлом году:

  • картофель - около 17 гривен/кг (в сентябре 2024 года было более 20 гривен);
  • морковь - 8-12 гривен/кг в конце августа против 10-13 гривен неделей ранее;
  • лук - 8-10 гривен/кг, что на 30-40% дешевле, чем в августе;
  • капуста - 6-15 гривен/кг, цена практически не изменилась относительно прошлого года;
  • свекла - в среднем 12,50 гривны/кг, на 13% дешевле, чем в прошлом году.

"Можно сказать, что сейчас мы на пике сезона всех овощей. Активное предложение будет продолжаться еще в течение следующего месяца. С первыми холодами цены пойдут вверх, ведь хранение урожая требует дополнительных затрат", - пояснил Гопка.

Будет ли подорожание

По прогнозам эксперта, с наступлением холодов грунтовые овощи могут прибавить в цене 5-8%. Несмотря на это, дефицита на рынке не ожидается, ведь урожаи картофеля, лука и моркови в этом году относительно неплохие.

"Впрочем следует учитывать и другие факторы - климатические изменения, затраты на рабочую силу, логистику и хранение. Они тоже влияют на формирование конечной цены", - отметил Гопка.

Когда покупать овощи на зиму

По словам эксперта, выгоднее всего делать запасы во второй половине сентября, когда рынок будет максимально насыщен.

"Главное - правильно хранить овощи. Иначе получится, что человек скупился на значительную сумму, а уже через месяц придется снова тратить деньги", - добавил Гопка.

Напомним, в августе 2025 года продукты в Украине подорожали почти во всех категориях: больше всего - яйца (+77%), яблоки (+148%) и мясо (до +37%). В то же время капуста и свекла подешевели, а сахар потерял в цене 9%. В целом основные продукты подорожали примерно на треть.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов, тогда как зерновые и молочная продукция подешевели. Индекс ФАО остался на уровне 130 пунктов, что на 6,9% выше августа 2024 года. Подорожание обеспечили говядина, баранина и масла, а молочные продукты, рис и пшеница подешевели из-за высоких урожаев и увеличенного предложения.

