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Картки популярного банку можна поповнити без комісії в "Укрпошті": деталі

Картки monobank можна поповнити без комісії в "Укрпошті" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Український необанк monobank домовився про партнерство з національним оператором поштового зв'язку - "Укрпоштою".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

Основне про партнерство monobank і "Укрпошти"

За словами Гороховського, відтепер картки monobank можна без комісії поповнити у будь-якому з 4 500 відділень "Укрпошти".

"Ми постійно розширюємо мережу поповнення наших карток, і я б не писав про це, але цей проект повністю заслуга CEO "Укрпошти" Ігоря Смілянського", - розповів він.

Співзасновник банку уточнив, що команди почали спілкуватися пів року тому.

"Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови ощадкаси 1995 року випуску", - пригадав Гороховський.

Водночас Смілянський, за його словами, втрутився і "змінив процеси, умови та підхід до партнерства".

"І ось тепер наших котиків можна буде зустріти у відділеннях "Укрпошти" (сподіваюся їх там не скривдять). Дякую, Ігорю! Дякуємо "Укрпошті" за партнерство", - підсумував бізнесмен.

Допис Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у monobank з'явилась нова функція для контролю витрат.

Читайте також, як monobank спростив алгоритм переказів за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) і чи діють на них ліміти.

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