Карты популярного банка можно пополнить без комиссии в "Укрпочте": детали

Украинский необанк monobank договорился о партнерстве с национальным оператором почтовой связи - "Укрпочтой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.
По словам Гороховского, теперь карты monobank можно без комиссии пополнить в любом из 4 500 отделений "Укрпочты".
"Мы постоянно расширяем сеть пополнения наших карт, и я бы не писал об этом, но этот проект полностью заслуга CEO "Укрпочты" Игоря Смелянского", - рассказал он.
Соучредитель банка уточнил, что команды начали общаться полгода назад.
"Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, походили на условия сберкассы 1995 года выпуска", - вспомнил Гороховский.
В то же время Смелянский, по его словам, вмешался и "изменил процессы, условия и подход к партнерству".
"И вот теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях "Укрпочты" (надеюсь их там не обидят). Спасибо, Игорь! Спасибо "Укрпочте" за партнерство", - подытожил бизнесмен.
Пост Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)
Напомним, ранее мы рассказывали, что у monobank появилась новая функция для контроля затрат.
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