Карты популярного банка можно пополнить без комиссии в "Укрпочте": детали

Основное о партнерстве monobank и "Укрпочты"

По словам Гороховского, теперь карты monobank можно без комиссии пополнить в любом из 4 500 отделений "Укрпочты".

"Мы постоянно расширяем сеть пополнения наших карт, и я бы не писал об этом, но этот проект полностью заслуга CEO "Укрпочты" Игоря Смелянского", - рассказал он.

Соучредитель банка уточнил, что команды начали общаться полгода назад.

"Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, походили на условия сберкассы 1995 года выпуска", - вспомнил Гороховский.

В то же время Смелянский, по его словам, вмешался и "изменил процессы, условия и подход к партнерству".

"И вот теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях "Укрпочты" (надеюсь их там не обидят). Спасибо, Игорь! Спасибо "Укрпочте" за партнерство", - подытожил бизнесмен.

Пост Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)