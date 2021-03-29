Картины, золото и миллионы на счетах: Аваков подал ежегодную декларацию

Жилье и недвижимость

Аваков владеет роскошной квартирой в Харькове на 650 квадратных метров, которая на момент покупки в 2003 году стоила 965 000 гривен (более 180 000 долларов по тогдашнему курсу). Также у него есть два участка в Чугуевском районе общей площадью почти 2,5 гектара и квартира в Чугуеве на 55 квадратных метров.

Еще в декларации указана квартира в Харькове на 70 квадратных метров. В Киеве Аваков проживает в гостиничном номере.

Автомобилей у него нет.

Коллекция ценностей

Глава Министерства внутренних дел является коллекционером предметов искусства и роскоши. При этом стоимость этих предметов в декларации не указана.

У Авакова есть часы Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, антикварные часы, коллекция монет и марок, а также обширная подборка картин и икон. Имеется и коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 730 бутылок, в том числе элитные вина Chateau Mouton-Rothschild.

Кроме того, министр задекларировал итальянскую мебель, норковые шубы, холодное оружие и ювелирные изделия.

Другие активы

Аваков внес в декларацию авторские права на книгу "Ленин с нами", "Зеленая тетрадь" и "Мгновения Харьковской весны".

Доходы

По месту работы в МВД за год Аваков заработал 692 000 гривен и получил от Ощадбанка 123 000 гривен процентов. Его жена за год заработала почти 4,4 млн гривен.

На банковских счетах министр хранит почти 800 000 гривен, 200 000 долларов, а его жена - еще 190 000 долларов и почти 1,5 млн евро за границей. Также Аваков купил банковского золота на 2 млн гривен.

Наличными он держит 6 000 гривен, 9 400 долларов, 43 000 евро, 96 000 японских йен.

Помимо всего этого Аваков задекларировал 836 000 гривен расходов за организацию перелета нацгвардейца Виталия Маркива после того, как итальянский суд оправдал его по делу о гибели фотокорреспондента на Донбассе.