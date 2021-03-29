Картини, золото і мільйони на рахунках: Аваков подав щорічну декларацію

Житло та нерухомість

Аваков володіє розкішною квартирою у Харкові на 650 квадратних метрів, яка на момент покупки в 2003 році коштувала 965 000 гривень (понад 180 000 доларів за тодішнім курсом). Також у нього є дві ділянки в Чугуївському районі загальною площею майже 2,5 гектара і квартира в Чугуєві на 55 квадратних метрів.

Ще в декларації вказано квартиру в Харкові на 70 квадратних метрів. У Києві Аваков проживає у готельному номері.

Автомобілів у нього немає.

Колекція цінностей

Голова Міністерства внутрішніх справ є колекціонером предметів мистецтва і розкоші. При цьому вартість цих предметів в декларації не вказана.

У Авакова є годинники Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, антикварні годинники, колекція монет і марок, а також велика добірка картин та ікон. Є і колекція вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі в кількості 730 пляшок, в тому числі елітні вина Chateau Mouton-Rothschild.

Крім того, міністр задекларував італійські меблі, норкові шуби, холодну зброю та ювелірні вироби.

Інші активи

Аваков вніс у декларацію авторські права на книгу "Ленін з нами", "Зелений зошит" та "Миттєвості Харківської весни".

Доходи

За місцем роботи в МВС за рік Аваков заробив 692 000 гривень і отримав від Ощадбанку 123 000 гривень відсотків. Його дружина за рік заробила майже 4,4 млн гривень.

На банківських рахунках міністр зберігає майже 800 000 гривень, 200 000 доларів, а його дружина - ще 190 000 доларів і майже 1,5 млн євро за кордоном. Також Аваков купив банківського золота на 2 млн гривень.

Готівкою він тримає 6 000 гривень, 9 400 доларів, 43 000 євро, 96 000 японських єн.

Крім усього цього Аваков задекларував 836 000 гривень витрат за організацію перельоту нацгвардійця Віталія Марківа після того, як італійський суд виправдав його у справі про загибель фотокореспондента на Донбасі.