Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Аваков также задекларировал два земельных участка

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 млн гривен зарплаты за год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на декларацию министра.

В ежегодной декларации министра за 2019 год указано также три квартиры (одна из которых 657,9 м.кв), два земельных участка по 1200 м.кв, номер в отеле. Один из земельных участков принадлежит жене Авакова.

Вместе с тем, Аваков задекларировал 33 произведений искусства, трое часов, антикварные изделия, коллекционные монеты, украшения и одежду жены.

Министр внутренних дел задекларировал 12 акций в ПАО ФК "Металлист". Аваков указал, что за год получил зарплату в размере 1 120 887 гривен.

Отметим, Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров ОГП, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, в феврале в Украине заработал государственный сервис проверки квитанций. К нему подключили все основные государственные органы.

Кроме того Кабинет министров Украины запускает отдельный ресурс для информирования о ситуации с коронавирусом в Украине.