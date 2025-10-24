ua en ru
Картину Пікассо знайшли в Іспанії через тижні після того, як вона таємниче щезла

Іспанія, П'ятниця 24 жовтня 2025 17:17
Картину Пікассо знайшли в Іспанії через тижні після того, як вона таємниче щезла Ілюстративне фото: картину шукала спецбригада іспанської поліції (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Іспанії поліція знайшла малюнок художника Пабло Пікассо 1919 року, який 10 жовтня таємниче зник перед самим проведенням виставки на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обставини виявлення картини наразі невідомі. Проте поліція в офіційному повідомленні коли заявила, що розслідування ведеться, висловила припущення, що роботу, можливо, не завантажили у вантажівку під час перевезення - а втрачено картину було саме по дорозі з Мадрида до Гранади.

Розслідування інциденту вела спеціальна бригада з охорони історичної спадщини. При цьому поліція не повідомляла офіційно, чи справді було скоєно злочин, або має місце недбалість.

Мова йде про невелику картину Пікассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт із гітарою - ред.), яка належала приватному колекціонеру. Вона зникла під час перевезення великої партії картин на виставку в Гранаді.

Вважається, що її упакували разом із 57 іншими творами та повезли вантажівкою до Гранади. Зупинок у дорозі майже не було, а вантаж попередньо ніхто не чіпав аж до моменту розпакування, коли було виявлено, що одного твору не вистачає. Іспанський фонд, який влаштовував виставку, передав правоохоронцям відео, на якому видно, що замість 58 картин з ящиків дістали тільки 57 одиниць.

Пограбування Лувру

Зазначимо, що у Франції нещодавно сталося буквально пограбування року. Відомий музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей із Галереї Аполлона.

Загальна вартість викраденого оцінюється в 88 мільйонів євро. РБК-Україна детально розписувало, які коштовності викрали злочинці зі знаменитого музею в Парижі.

