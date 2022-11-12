Картини XVII століття та інші експонати. Окупанти пограбували культурний фонд Херсона

Як повідомили в організації, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Всього з фонду музею, а також інших культурних установ Херсонської області вивезено майже 15 тисяч експонатів

Там зазначили, що вантажівки з награбованим майном вирушили до тимчасово окупованого Сімферополя.

Окрім того, окупанти вкрали сантехніку, у тому числі і унітази, і побутову техніку.