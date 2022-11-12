Картини XVII століття та інші експонати. Окупанти пограбували культурний фонд Херсона

Російські війська під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд, вкравши близько 15 тисяч картин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомили в організації, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.
Всього з фонду музею, а також інших культурних установ Херсонської області вивезено майже 15 тисяч експонатів
Там зазначили, що вантажівки з награбованим майном вирушили до тимчасово окупованого Сімферополя.
Окрім того, окупанти вкрали сантехніку, у тому числі і унітази, і побутову техніку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти перед своїм виходом з Херсона демонтували і вивезли кілька пам'ятників, включаючи пам'ятник Григорію Потьомкіну.
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