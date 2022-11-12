Картины XVII века и другие экспонаты. Оккупанты разграбили культурный фонд Херсона

Как сообщили в организации, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 тысяч экспонатов

Там отметили, что грузовики с награбленным имуществом отправились во временно оккупированный Симферополь.

Кроме того, оккупанты украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.