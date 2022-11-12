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Картины XVII века и другие экспонаты. Оккупанты разграбили культурный фонд Херсона

Фото: оккупанты разграбили культурный фонд Херсона, украв около 15 тысяч картин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска во время оккупации Херсонской области разграбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщили в организации, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 тысяч экспонатов

Там отметили, что грузовики с награбленным имуществом отправились во временно оккупированный Симферополь.

Кроме того, оккупанты украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты перед своим уходом из Херсона демонтировали и вывезли несколько памятников, включая памятник Григорию Потемкину.

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Херсонокупанти