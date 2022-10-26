ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти демонтували та вивезли з Херсона вже три пам'ятника

Новость на русском →
Херсон, Середа 26 жовтня 2022 12:20
Окупанти демонтували та вивезли з Херсона вже три пам'ятника Фото: окупанти демонтували пам'ятник Потьомкіну у Херсоні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти демонтували у Херсоні пам'ятник Григорію Потьомкіну. Це вже третій момент, який вивезли росіяни з окупованого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя у Facebook.

"Слідом за Ушаковим і Суворовим з Херсона "евакуювався" і Потьомкін. Лишилось росіянам тільки його рештки вкрасти з собору, цікаво чи заберуть?" - зазначив він.

Окупанти демонтували та вивезли з Херсона вже три пам'ятника

Фото: окупанти демонтували пам'ятник Потьомкіну у Херсоні (facebook.com/sergey.khlan)

Нагадаємо, раніше окупанти вивезли з окупованого Херсона пам'ятники адміралу Федору Ушакову та російському полководцю Олександру Суворову. Крім того, росіяни вивозять з міста техніку рятувальників. Ймовірно, її перекидають на лівий берег Дніпра.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни розпочали евакуацію "держустанов" з Херсонської області до Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ