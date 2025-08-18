Карты Таро пророчат встречу с прошлым этим Зодиака: кому напишет бывший
Карты Таро предупреждают, что уже на днях трем знакам Зодиака придется столкнуться с эмоциональным возвращением в прошлое, и это не обязательно плохо. Кто-то сможет поставить точку или наоборот начать все с чистого листа.
Кому Таро-гороскоп сулит встречу с прошлым, рассказывает РБК-Украина.
Скорпион
Вам выпала карта "Восьмерка жезлов". Когда все уже кажется стабильным, эта карта приносит молниеносную новость. Бывший появится неожиданно, резко, без предупреждения.
У Скорпионов активируется старый вопрос: "а что если". Вы увидите динамику, которую когда-то так ценили, или же почувствуете эмоции, которые толкают на спонтанность. Но за этим могут скрываться те же грабли.
Совет: не отвечайте сразу. Вспомните, что после каждой "взрывной" встречи обычно остается только пепел.
Дева
Вам выпала Таро-карта "Туз пентаклей". Эта карта несет возможность увидеть старую историю под другим углом. Прошлое вернется в виде спокойного диалога. Кто-то из вашей жизни, которую вы хотели забыть, придет с конкретикой.
Фразы "я понял", "хочу попробовать еще раз" могут растопить ваше сердце. Возможно, именно сейчас эта связь может получить шанс на реальное счастье.
Совет: доверяйте не словам, а действиям. Если человек действительно изменился, то вы это почувствуете и увидите с первых шагов.
Лев
Вам выпала карта "Десятка мечей". На днях о себе напомнит тот, кто когда-то больно ударил. Эта карта о завершении и сжигании мостов, и это прямой намек. Прошлое возвращается, но нужно ли это вам?
Львы могут соблазниться идеей реванша, но рискуют потерять внутреннее спокойствие. Бывший может умолять о прощении, или просто заговорить, будто ничего не было.
Совет: не возвращайтесь туда, где вас сломали. Вы уже другой человек, вы стали сильнее, мудрее, и не обязаны давать еще один шанс.
Вас может заинтересовать
- Какие знаки Зодиака получат шанс на счастье от Солнца в Деве
- Что обещает гороскоп до конца недели и какие советы астролога не следует игнорировать
- Китайский гороскоп предсказывает отличные новости только этим знакам Зодиака.
При создании материала были использованы источники: Your Tango, Tarot.