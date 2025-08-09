ua en ru
Карты Таро обещают отличные новости этим знакам Зодиака: счастье придет уже скоро

Суббота 09 августа 2025 16:36
Карты Таро обещают отличные новости этим знакам Зодиака: счастье придет уже скоро Гороскоп на выходные (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Эти выходные будут очень удачными для трех знаков Зодиака. Карты Таро показывают, что их ждут моменты теплых разговоров и решений, которые проложат путь к мечтам.

Кого осчастливят хорошие новости уже на днях, рассказывает РБК-Украина.

Телец

Вам выпала "Десятка Кубков". Эта карта символизирует теплую, уютную и безопасную гавань, о которой вы так мечтали в последнее время. Она говорит о гармонии в личной жизни, о том моменте, когда вы смотрите вокруг и понимаете: все так, как и должно быть. На выходных вы можете почувствовать особую близость с теми, кого любите. Это может быть радостная новость, неожиданный звонок от давнего друга или просто совместное время, которое оставит в сердце след.

Карты Таро советуют не откладывать встречи и разговоры. Скажите то, что давно хотели, обнимите тех, кто рядом. Эти выходные дадут вам ощущение, что жизнь это не только цель, но и процесс, в котором каждое мгновение имеет значение. И вы поймете, что нашли свой маленький рай здесь и сейчас.

Близнецы

Вам выпала "Звезда", такая карта появляется в раскладе тогда, когда мир хочет вернуть вам веру в лучшее. Эти выходные могут принести новость или предложение, которое будет казаться почти нереальным, но очень желанным. Возможно, вы получите приглашение в проект, о котором даже не мечтали, или встретите человека, который снова зажжет в вас вдохновение.

Важно слушать интуицию и не гасить в себе желание действовать. Даже небольшой шаг в новом направлении сейчас способен запустить цепь событий, которая изменит все. "Звезда" всегда обещает светлые времена, но и напоминает: чтобы они наступили, надо поднять глаза вверх и поверить, что свет на небе именно для вас.

Скорпион

Вам выпала карта "Колесо Фортуны", которая говорит о моменте, когда жизнь делает резкий и очень приятный поворот. На выходных вы можете оказаться в ситуации, которая заставит сердце биться быстрее: от радости, волнения или ощущения, что вам повезло как никогда. Это может быть финансовая удача, карьерный прорыв или неожиданная встреча, которая откроет новые горизонты.

Важно быть готовыми к переменам и не цепляться за то, что давно себя исчерпало. Позвольте новому войти в вашу жизнь, даже если оно кажется слишком быстрым или громким. Карта напоминает, что иногда судьба сама выбирает время и место, чтобы сделать вас счастливыми. И в этот раз она явно на вашей стороне.

При создании материала были использованы источники: Astrotwins, Tarot.

