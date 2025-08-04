Карти Таро назвали знаки Зодіаку, які розправлять крила щастя вже 5 серпня

Рак

Ваша карта дня "Імператриця". Це символ родючості, турботи, затишку та гармонії. 5 серпня Раків може очікувати приємна новина, пов’язана з родиною, домом або фінансами. День обіцяє емоційну стабільність, підтримку й навіть матеріальні бонуси. А ще ця карта - провісниця гармонії в особистому житті. Тому саме час розправляти крила щастя.

Лев

Вам випала Таро-карта "Сонце" - одна з найсвітліших карт колоди. Вона пророкує щастя, ясність, тепло й успіх. У цей день на вас чекає енергетичний сплеск, гарні новини або щось, що подарує відчуття перемоги. Якщо ви чекали на момент для важливої розмови, кроку чи зізнання, цей час настав. "Сонце" не лише освітлює ваш шлях, а й відкриває нові можливості.

Телець

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". Це карта допомоги, рівноваги та приємних жестів. 5 серпня ви можете отримати підтримку, на яку давно чекали. Хтось з вашого оточення вирішить зробити щось добре саме для вас. Також цей день підійде для повернення боргів, як матеріальних, так і моральних. Все, що ви віддаєте, до вас повернеться.

Стрілець

Ваша карта Таро на вівторок - "Колесо Фортуни", і це справжній знак долі. Ця карта сповіщає про раптові зміни життя на краще. 5 серпня ви можете несподівано дізнатися гарну новину, отримати шанс, на який не розраховували, або просто відчути, що щось змінилося. Колесо починає крутитися, а тому тепер усе вийде. Дійте, коли прийде імпульс, не зволікайте.

Загальна енергія дня

На вівторок випала карта "Десятка Кубків". У центрі цього дня будуть любов, взаєморозуміння та гармонія в родинних і близьких стосунках. Вівторок принесе емоційну насолоду тим, хто цінує щирість, ділиться добром і підтримує інших. День добрий для примирень, теплих зустрічей і маленьких радощів, які мають велику силу.