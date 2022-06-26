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Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 26 июня

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 июня 2022 15:06
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 26 июня Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 26 июня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 26 июня. Российские войска продолжают вести наступление в направлении Лисичанска, используя все виды вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 26 июня

Фото: карта боевых действий в Украине на 26 июня (twitter.com/DefenceHQ)

Как видно из опубликованной карты, продолжаются ожесточенные бои, в частности, на Донбассе. Украинские бойцы отошли от Северодонецка за реку Северский Донец из близлежащих населенных пунктов.

При этом вражеская российская армия продолжает наступление в районе Лисичанска, бои ведутся в районе Волчеяровки, Верхнекаменки.

Вместе с тем на Краматорском направлении оккупанты не вели активных действий, но осуществляли огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредоточивал на ведении наступления.

Также россияне продолжают наносить массированные ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, что войска РФ сосредоточили силы на захвате Лисичанска, это по состоянию на сейчас последний неоккупированный город в Луганской области.

Добавим, по данным британской разведки, захват Россией Северодонецка является значительным достижением в рамках ее целенаправленного наступления на Донбасс, поскольку город был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.

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