Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 26 июня

Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 26 июня. Российские войска продолжают вести наступление в направлении Лисичанска, используя все виды вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Фото: карта боевых действий в Украине на 26 июня (twitter.com/DefenceHQ)

Как видно из опубликованной карты, продолжаются ожесточенные бои, в частности, на Донбассе. Украинские бойцы отошли от Северодонецка за реку Северский Донец из близлежащих населенных пунктов.

При этом вражеская российская армия продолжает наступление в районе Лисичанска, бои ведутся в районе Волчеяровки, Верхнекаменки.

Вместе с тем на Краматорском направлении оккупанты не вели активных действий, но осуществляли огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредоточивал на ведении наступления.

Также россияне продолжают наносить массированные ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.