Мапа війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 26 червня

Опубліковано актуальну мапа бойових дій в Україні станом на сьогодні, 26 червня. Російські війська продовжують вести наступ у напрямку Лисичанська, використовуючи всі види озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Фото: карта бойових дій в Україні на 26 червня (twitter.com/DefenceHQ)

Як видно з опублікованої карти, продовжуються запеклі бої, зокрема, на Донбасі. Українські бійці відійшли від Сєвєродонецька за річку Сіверський Донець з прилеглих населених пунктів, які контролювалися українською владою.

При цьому ворожа російська армія продовжує наступ у районі Лисичанська, бої ведуться в районі Вовчоярівки, Верхньокам'янки.

Разом з тим на Краматорському напрямку окупанти не вели активних дій, але здійснювали вогневе ураження зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу.

Також росіяни продовжують завдавати масовані ракетні удари по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури України.