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Мапа війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 26 червня

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Україна, Неділя 26 червня 2022 15:06
Мапа війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 26 червня Фото: опублікована мапа бойових дій в Україні на 26 червня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Марія Кучерявець

Опубліковано актуальну мапа бойових дій в Україні станом на сьогодні, 26 червня. Російські війська продовжують вести наступ у напрямку Лисичанська, використовуючи всі види озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Мапа війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 26 червня

Фото: карта бойових дій в Україні на 26 червня (twitter.com/DefenceHQ)

Як видно з опублікованої карти, продовжуються запеклі бої, зокрема, на Донбасі. Українські бійці відійшли від Сєвєродонецька за річку Сіверський Донець з прилеглих населених пунктів, які контролювалися українською владою.

При цьому ворожа російська армія продовжує наступ у районі Лисичанська, бої ведуться в районі Вовчоярівки, Верхньокам'янки.

Разом з тим на Краматорському напрямку окупанти не вели активних дій, але здійснювали вогневе ураження зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу.

Також росіяни продовжують завдавати масовані ракетні удари по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, що російські війська зосередили сили на захопленні Лисичанська, це станом на зараз останнє неокуповане місто в Луганській області.

Додамо, за даними британської розвідки, захоплення Росією Сєвєродонецька є значним досягненням у рамках її цілеспрямованого наступу на Донбас, оскільки місто було великим промисловим центром і займало стратегічне становище на річці Сіверський Донець.

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