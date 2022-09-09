Карта войны в Украине на 9 сентября: какова ситуация на поле боя

По данным портала, вчера Вооруженные силы в ходе контрнаступления освободили Благодатовку (Херсонская область).

Кроме того, по состоянию на 13:00 9 сентября, украинские войска смогли взять под контроль два населенных пункта на Харьковском направлении - Чкаловское и Шевченково. Последний населенный пункт расположен недалеко от Купянска.

Контрнаступление ВСУ

С начала оборонительных операций наши военные прорвали оборону врага на глубину 50 км на Харьковском направлении, а на отдельных направлениях - от 2 до нескольких десятков километров.

Также ВСУ удалось освободить более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Под контроль Украины вернулись более тысячи квадратных километров.