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Карта війни в Україні на 9 вересня: яка ситуація на полі бою

Фото: українські війська контратакують ворога на харківському напрямку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Харківському напрямку. Звільнено ще кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

За даними порталу, вчора Збройні сили в ході контрнаступу звільнили Благодатівку (Херсонська область).

Крім того, станом на 13:00 9 вересня, українські війська змогли взяти під контроль два населених пункти на Харківському напрямку - Чкаловське і Шевченкове. Останній населений пункт розташований недалеко від Куп'янська.

Контрнаступ ЗСУ

З початку оборонних операцій наші військові прорвали оборону ворога на глибину 50 км на Харківському напрямку, а на окремих напрямках - від 2 до кількох десятків кілометрів.

Також ЗСУ вдалося звільнити понад 20 населених пунктів в Харківській області.

Під контроль України повернулися більше тисячі квадратних кілометрів.

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Війна в Україні