UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах

Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 9 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована актуальная карта войны в Украине на сегодня, 9 августа. Российские оккупанты пытаются наступать Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также обстрелами хотят вытеснить ВСУ с занятых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Согласно данным карты, украинские бойцы на Донбассе отбили вражеские атаки рядом с Красногоровкой и Авдеевкой.

Кроме того, ВСУ не дали россиянам провести разведку боем в районе Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Бахмута, враг бежал, потерпев неудачу.

Также украинские защитники смогли отразить попытку наступления оккупантов возле Зайцево.

При этом на Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию и активно применяет свою авиацию.

Тем временем российские оккупанты понесли огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии, которое вели на Харьковском направлении.

Напомним, по свежим данным разведки Великобритании, на выходных РФ продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, при этом указывается, несмотря на изменение направления усилий, россияне продолжают атаки на украинские позиции в Донецкой области.

Добавим, ранее сообщалось, что война России против Украины вступает в новую фазу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойска РФВойна России против Украины