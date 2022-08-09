Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах

Согласно данным карты, украинские бойцы на Донбассе отбили вражеские атаки рядом с Красногоровкой и Авдеевкой.

Кроме того, ВСУ не дали россиянам провести разведку боем в районе Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Бахмута, враг бежал, потерпев неудачу.

Также украинские защитники смогли отразить попытку наступления оккупантов возле Зайцево.

При этом на Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию и активно применяет свою авиацию.

Тем временем российские оккупанты понесли огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии, которое вели на Харьковском направлении.

Напомним, по свежим данным разведки Великобритании, на выходных РФ продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, при этом указывается, несмотря на изменение направления усилий, россияне продолжают атаки на украинские позиции в Донецкой области.

Добавим, ранее сообщалось, что война России против Украины вступает в новую фазу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.