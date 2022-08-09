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Карта війни в Україні на 9 серпня: що відбувається на фронтах

Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 9 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована актуальна карта війни в Україні на сьогодні, 9 серпня. Російські окупанти намагаються наступати Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також обстрілами хочуть витіснити ЗСУ із зайнятих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Згідно з даними карти, українські бійці на Донбасі відбили ворожі атаки поруч з Красногорівкою та Авдіївкою.

Крім того, ЗСУ не дали росіянам провести розвідку боєм в районі Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Бахмута, ворог втік, зазнавши невдачі.

Також українські захисники змогли відбити спробу наступу окупантів біля Зайцевого.

При цьому на Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію й активно застосовує свою авіацію.

Тим часом російські окупанти зазнали вогняної поразки з танків, ствольної та реактивної артилерії, яку вели на Харківському напрямку.

Нагадаємо, за свіжими даними розвідки Великобританії, на вихідних РФ продовжувала концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України, при цьому вказується, попри зміну напрямку зусиль, росіяни продовжують атаки на українські позиції в Донецькій області.

Додамо, раніше повідомлялося, що війна Росії проти України вступає в нову фазу.

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