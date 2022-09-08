Карта войны в Украине на 8 сентября: какова ситуация на фронтах

Согласно обновленным данным карты, украинским защитникам удалось отбить атаки российских войск почти на десятке локаций.

Как видно из карты, на разных направлениях ВСУ отбили атаки противника в районах таких населенных пунктов как: Константиновка, Дибровное, Григоровка, Зайцевое, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

При этом деталей относительно ситуации на Харьковском направлении не наблюдается, как того и придерживается пока Генштаб, впрочем, заметно, что российские оккупанты по-прежнему совершают обстрелы.

Тем временем враг не оставляет своих попыток полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные территории на юге, Николаевской и Херсонской областей. Впрочем, наши бойцы сдерживают врага.

Напомним, по данным свежего отчета Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление на северо-запад от Изюма - продвинулись как минимум на 20 км и получили 400 квадратных километров в Харьковской области.

Между тем британская разведка сообщает, что ВСУ наступают в Херсонской области, разрушая понтонные переправы врага. В частности, речь идет об уничтожении тактически важного для россиян понтонного моста в Дарьевке.

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