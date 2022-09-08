Карта війни в Україні на 8 вересня: яка ситуація на фронтах

Згідно з оновленими даними карти, українським захисникам вдалося відбити атаки російських військ майже на десятці локацій.

Як помітно з карти, на різних напрямках ЗСУ відбили атаки противника в районах таких населених пунктів як: Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

При цьому деталей щодо ситуації на Харківському напрямку не спостерігається, як того і дотримується поки Генштаб, втім, помітно, що російські окупанти як і раніше здійснюють обстріли.

Тим часом ворог не полишає своїх спроб повністю захопити Донецьку область та втримати захоплені території на півдні, Миколаївської та Херсонської областей. Втім, наші бійці стримують ворога.

Нагадаємо, за даними свіжого звіту Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма - просунулися як мінімум на 20 км і здобули 400 квадратних кілометрів в Харківській області.

Тим часом британська розвідка повідомляє, що ЗСУ наступають в Херсонській області, руйнуючи понтонні переправи ворога. Зокрема, йдеться про знищення тактично важливого для росіян понтонного мосту в Дар'ївці.

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