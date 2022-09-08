ВСУ наступают в Херсонской области, разрушая понтонные переправы врага, - британская разведка

В Херсонской области украинские бригады продолжают вести наступательные операции. ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

По данным британской разведки, переправа в Дарьвке является одним из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.

"Систематические прицельные удары Украины по уязвимым пунктам переходов продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки: это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", - говорится в сообщении Минобороны Британии.