Карта войны в Украине на 7 августа: какая ситуация на фронтах

Обнародована свежая карта войны в Украине на сегодня, 7 августа. Бои идут на Бахмутском направлении, на ряде других ВСУ успешно отражают попытки врага продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

По свежим данным карты, сейчас оккупанты ведут обстрел Бахмута Донецкой области. Также россияне в очередной раз атаковали территорию захваченной Запорожской АЭС.

Тем временем украинские бойцы отбили попытку россиян наступать на Славянском, Краматорском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

При этом также продолжаются бои на таких направлениях как: Новолуганское - Кодема, Майское - Кодема, Семигорье - Зайцевое.

На Херсонском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Васильков - Благодатное, однако успехов не имели.

Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии наносят удары вдоль всей линии соприкосновения. Также зафиксированы авиаудары врага возле Верхнего Салтова и Пришиба.

При этом на Волынском и Полесском направлениях заметное развертывание дополнительных сил и средств противовоздушной обороны россиянами на территории Беларуси.

Напомним, по данным Луганской ОВА, несмотря на переброску части живой силы и техники в южные области, Россия сосредоточила свои усилия на востоке Украины. Оккупанты трижды штурмовали с нескольких сторон Верхнекаменское.

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